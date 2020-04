Autobuses todavía adeuda  la mitad de los salarios y pagaría la semana que viene

El sindicato acusó a la empresa de quedarse con parte del subsidio municipal. La próxima semana completarían el pago.

La Unión Tranviaria Automotor informó que la empresa solo pagó la mitad de los sueldos de los choferes que manejan los colectivos en Santa Rosa.









Cabe recordar que el viernes pasado cobró por adelantado el subsidio municipal por $2.500.000 millones de pesos y debía destinarlos al pago de todo el salario.

Desde la UTA, el secretario General de la UTA, José Álvarez, señaló que la empresa pagaría lo adeudado la semana entrante.

Por ahora, no se prevén medidas de fuerza, debido a delicada situación que atraviesa la ciudad y le país por la pandemia del COVID-19.

“Dicen que hasta que no salga otro subsidio no piensan pagar”, dijo José Álvarez a este medio.

Álvarez sostuvo que la única opción que tienen es esperar a que la empresa termine de pagar porque a los dueños “hasta les conviene cobrar y que los colectivos no salgan y gasten gasoil”.

“Nosotros no somos tan insensibles de para el servicio porque la situación que estamos atravesando es muy grave. A los dueños de la firma “no les importa la pandemia, no les importa pagar, no les importa nada”, criticó Álvarez.

