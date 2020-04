Reflexiones en tiempo de Cuarentena desde la Psicología Social

¿Cómo nos afecta la cuarentena? En una serie de artículos, la profesora de Arte y Operadora en Psicología Social, María Virginia Figal, desarrollará aportes y posibles estrategias fundamentadas en esta disciplina.

La Psicología Social fue creada por Enrique Pichón Reviere, médico Psiquiatra nacido en Suiza, y considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina . Estos conceptos son apenas una herramienta de ayuda a quien lo necesite y no pretende de ninguna manera desestimar otra ciencia, sino trabajar a la par de todas, ayudando a pensar.









La Psicología Social tiene como objeto de estudio al individuo, al ser humano en sus condiciones concretas de existencia, en un momento histórico, en una sociedad y en una situación particular. Este momento histórico que estamos viviendo rompe con nuestra cotidianeidad debido al aislamiento que debemos seguir y la manera de vincularnos y cuidarnos entre todos

Alguna de los desafíos a los que nos vemos expuestos y por los cuales no tenemos respuestas concretas ni mágicas serian ¿Cómo nos sostenemos entre todos, al estar aislados, sin quebrar la cuarentena?, ¿cómo mantenemos nuestra salud mental sin caer en una crisis, una depresión, una catarsis de llanto, o una reacción no deseada, impensada?

¿Cómo manejar entonces este cambio de rutinas, de hábitos, de apego con nuestros afectos que ahora no podemos ver? ¿Cómo dejar esa angustia y sentimiento de enojo que me agobia? ¿Cómo hacerlo de manera más saludable para no enfermar? Y no de COVID19, sino psíquicamente.

Indudablemente todos estos interrogantes no pueden ser contestados en un solo artículo, pero sí podemos en este primer acercamiento buscar respuestas generales.

Debemos entender que estos cambios originan resistencia, a lo desconocido, a lo nuevo, y esa resistencia la denominamos como la “no adaptación a la realidad” a esta nueva vida, nuestra condición concreta de existencia: extrañar, sentirse solo, el encierro, y la tentación, el no saber, el no poder y el no querer.

¿Cómo hacemos para sobrellevar esta incertidumbre que nos rodea entonces?

Una de las medidas más necesarias es frenar, hacer una pausa para poder, hacer consientes estas emociones, debemos parar ese sentimiento que nos embarga, de emoción negativa, que se va retroalimentando con informaciones tóxicas, o falsas, debemos informarnos con fuentes confiables, y reconocer que si tomamos los recaudos necesarios de cuidados en prevención podemos preservar nuestra salud y la de los otros. Saber que estamos haciendo lo correcto genera calma.

Decia Pichón “Quien se entrega a la Tristeza renuncia a la plenitud de la vida y entregarse a la tristeza es quedar con la mirada fija en lo perdido y no poder ver lo que nace lo que vive lo que crece” Y agrega Pichón Reviere que la tarea es entonces “planificar la esperanza”. Y planificar la esperanza es en este momento asumir la responsabilidad que nos compete.

Aprovechemos para gestionar la esperanza, hacer cosas que nos generen placer y distracción. Y sobre todo asumir la solidaridad como pueblo, comunidad como Nación Transformarnos es vivir con plenitud, cada uno de estos días reconociendo que en que hay gente que nos cuida, y que hoy aunque sufren, no se entregan ….. ¡Hagamos el esfuerzo por el bien de TODOS!!.

Maria Virginia Figal

Operadora en Psicología Social

Profesora de Artes en Música

Directora Titular del Colegio Secundario «Los Ranquerles» de General Pico, desde el año 2013.

