La UOCRA pidió que se habiliten las obras privadas

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, seccional La Pampa, presentó un protocolo de actuación al gobierno pampeano para la realización de obras privadas. Estiman que la situación se agravará por la pandemia y se perderían 100 mil puestos de trabajo.

El sindicato presentó un protocolo para preservar la salud de los trabajadores y demandó que se permitan las obras privadas.









En una comunicación con el gobierno provincial, resaltó que el sector ya se encontraba en una grave crisis por las políticas económicas del gobierno anterior, a lo que se le agregó las restricciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“El indicador de la actividad de la construcción tuvo en febrero su caída más fuerte desde agosto de 2016. Según informes del INDEC el sector evidenció una baja del 22,1% interanual, para acumular durante el primer bimestre del año una disminución del 17,8% respecto del mismo período de 2019, sumando 18 meses consecutivas de caída y, según informes de UOCRA, se estima una pérdida del empleo de aproximadamente cien mil trabajadores en todo el país”, señala el escrito que acompaña al protocolo sanitario, presentado al Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa.

“Como queda más que claro, el sector de la construcción se encuentra en una grave situación, no solamente poniendo en peligro a los trabajos directos sino también a todos los trabajos indirectos que la industria de la construcción provee. Todo esto se ha agravado a partir de la pandemia del COVID-19, aun no sabiendo los graves prejuicios sociales y económicos que restan suceder. A causa de ello, entendiendo la importancia de cuidar la salud de la población, que debe ser prioritaria en el ámbito de la responsabilidad política de un país y ante una pandemia de la cual no sabemos su duración, podemos articular un protocolo de actuación frente a la posibilidad de habilitar determinadas obras privadas con una determinada cantidad de trabajadores teniendo como eje principal el cuidado, la salud y la higiene de los trabajadores”, añaden.

“Ante la eventualidad de la autorización de obras privadas y para la regulación de las obras públicas ya autorizadas, consideramos apropiado ir esbozando un protocolo exigible a las partes para que, en el momento que se habilite dicha actividad, ya lo tengamos prevista para poder cuidar a los trabajadores y proteger también uno de los pilares de la economía que es el sector de la construcción y no retrasar ni entorpecer el cuidado frente a la pandemia. Adjuntamos un protocolo de actuación, elaborado a nivel nacional por UOCRA y la Cámara de la Construcción que puede ser un inicio para definir las actuaciones a nivel local y poner nuestro esfuerzo a disposición de la sociedad en estos momentos de dificultad”, resaltaron.

