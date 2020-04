Ante la falta de pago, Kinesiólogos recomiendan no abrir los consultorios

El Colegio de Kinesiólogos y la Asociación de Kinesiólogos de La Pampa aconsejaron a sus afiliados y afiliadas que no trabajen durante la pandemia porque las obras sociales no reconocerán las prácticas.

En un escrito de prensa explicaron que “la normativa vigente, emanada de la autoridad sanitaria oficial, no permite el ejercicio profesional en los consultorios” y agregan que “algunas obras sociales han manifestado que no abonarán las prácticas que no encuadren dentro del DNU 297/2020”.









Ante ello “sugerimos mantener cerrados los consultorios, ya que no podemos asegurar el cobro de las prácticas efectuadas en forma ambulatoria (consultorio)”, reconocieron.

“Compartimos la preocupación por las dificultades que enfrentamos, y por ello continuaremos insistiendo en nuestro objetivo de lograr se nos habilite a trabajar nuevamente en nuestros consultorios, garantizando los protocolos de seguridad para nuestros pacientes”, concluyeron.

