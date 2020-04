El Barcelona pretende a Martínez, pero no quiere pagar los €100 millones de cláusula

La institución catalana tiene entre cejas al ‘Toro’: es el jugador a incorporar para reforzar la zona de ataque y ponerle competencia a Luis Suárez. Sin embargo, entienden que su boleto de salida es muy costoso y la intención es abaratar la operación.









El Barcelona quiere contar con Lautaro Martínez para la temporada que continuaría; pero no estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida de €111 millones. Aún así, es el apuntado para reforzar el frente de ataque.

La institución catalana sueña con tener al ‘Toro’ en su plantel para lo que se viene. Es del gusto de Messi y lo entienden como un delantero con una gran proyección y que puede ser muy útil en la competencia con Luis Suárez.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Según Mundo Deportivo, los catalanes no estarían dispuestos a abonar €111 millones de shock, la cifra que le puso el Inter a la cláusula de salida del ‘Toro’. Pero el Barcelona sabe que el ex Racing quiere continuar su futuro en Catalunya y quieren jugar con esa desesperación.

Desde los pasillos del Barca entienden que la operación se tiene quedar por conversación entre los clubes. Es decir, buscarán que el Inter abarate los costos para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

