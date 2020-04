Jardines Privados piden asistencia económica al Gobierno Provincial

Directivos de distintos Jardines Maternales de Infantes y de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial, solicitaron al gobernador Sergio Ziliotto asistencia económica ante la grave crisis originada por la pandemia del COVID-19 y que obligó a la suspensión de clases en el país.

En el documento enviado a Sergio Ziliotto, manifestaron que “como parte del Sistema Educativo Provincial, nuestras instituciones han debido cerrar sus puertas para adecuarse a las normas preventivas adoptadas por el Ejecutivo Nacional y Provincial frente a la Pandemia Global de COVID-19.Ante esta situación como gran parte del sector privado nos hemos visto afectadas en el sustento económico, ya que este mismo se logra del ingreso exclusivo de aporte mensual que las familias de los niños que asisten a las instituciones realizan mes a mes”, indicaron.









“Y que hoy la gran mayoría de las familias por diferentes motivos no se encuentran en condiciones se seguir abonando de manera regular la cuota mensual; de esta manera no contamos con los medios para efectuar el pagado de los salarios de personal docente, no docente, alquileres y demás servicios”, detallaron.

“En una instancia anterior acudimos mediante una nota enviada al sr. Prof. Alfredo Alberto Gonnet Bertinat , Director de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación ,con el fin de comunicarle esta situación que nos toca atravesar. En respuesta ,se recibió el día 08 de abril del corriente ,desde esa Dirección una nota (se adjunta),en donde se informa a modo de solución ,la posibilidad de gestionar una línea de crédito para capital del trabajo ante el Banco de La Provincia de La Pampa”, agregaron.

“Habiendo considerado esta respuesta inadecuada a nuestro problema , el acceso a una línea crediticia no es considerada una solución ya que al prorrogarse el tiempo de la cuarentena preventiva y la incertidumbre del retome del Ciclo lectivo ,seguiremos contando con el déficit de recaudación del pago mensual de cuotas ,en consiguiente una disminución de la matrícula en las salas .No contaremos con los medios de hacerle frente ante tal incertidumbre a ningún tipo de línea crediticia ,por lo tanto nos encontramos en una situación desesperante ya que nos urge más allá de cumplir con lo que como institución educativa nos corresponde ,hacerlo también y con la misma responsabilidad con lo que como pequeñas empresas ,generadoras de fuentes de trabajo y sustento de familias también nos implica (sueldos, servicios ,etc) “, precisaron.

“Acudimos a usted porque compartimos la premisa y su compromiso, que el niño reciba una educación integral que le permita desarrollarse plenamente desde el inicio de sus recorridos por las instituciones educativas es lo que cobra importancia para cada docente que, con compromiso y responsabilidad, nos formamos y nos capacitamos constantemente”, señalaron en su pedido al gobierno provincial.

“Que esta educación integral no es exclusiva de los niveles que abarcan niños y niñas de cuatro (4) años en adelante (hasta completar las formaciones universitarias) sino que comienzan desde los cuarenta y cinco días tomando acción allí instituciones que se encargan de los aprendizajes, estímulos, y enseñanza a niños de temprana edad. A saber: bebés, salas de un (1) año, salas de dos (2) años y salas de tres (3) años. Dichas instituciones son a las que hacemos referencia, no solo como un “lugar” que oficia de “cuidador”, sino un espacio con personal profesional capacitado en la docencia del nivel inicial, y auxiliares con marcos pedagógicos, que acompañan a la crianza de cada niño y niña”, indicaron.

“Este compromiso que hemos adquirido con gran honor y responsabilidad, de ser educadores en la primera infancia, es lo que nos moviliza a poner en palabras, con preocupación y prontitud, la necesidad de tener una respuesta y resolución a corto plazo. De esta manera, poder sostener nuestras instituciones educativas, velando así primeramente, y por encima de cualquier otro valor, por el derecho del niño y niña de recibir nuestro acompañamiento pedagógico desde los jardines maternales y de infantes en la provincia de La Pampa”.

“Al respecto deseamos hacer hincapié en que los directivos, las docentes y de especialidades (educación física y música) hemos incorporado todos los medios virtuales posibles para que cada familia reciba en sus hogares actividades que sostienen las planificaciones pedagógicas en una forma acotada, ya que en las salas de bebés y de dos y tres años es fundamentalísima y prioritaria la presencia y vínculo de la docente con cada niño y niña, como así también el escenario lúdico con sus pares. Hemos renovado y contextualizado nuestros esfuerzos en este nivel educativo repensando estrategias para su implementación de forma virtual a estos niños tan pequeños, en coordinación con las familias”, destacaron.

“Una de las premisas fundamentales de la enseñanza en la primera infancia es “nuestro cuerpo a disposición de sus aprendizajes”, que en esta situación actual no es posible. Por ello es que cada docente duplica esfuerzos para que los niños y niñas de nuestros jardines sean asistidos, sostenidos y mirados periódicamente con un marco pedagógico con el objeto futuro de visualizar sus aprendizajes”, precisaron.

“Ante esta revalorización de la práctica docente en función de y para los niños , solicitamos a usted para poder continuar con el cumplimiento de esta labor la posibilidad única de asistirnos en lo económico con el pago del salario del personal de nuestros jardines,aportes y contribuciones durante el tiempo que dure la cuarentena obligatoria para nuestro nivel frente a tan extrema y extraordinaria situación que al igual que a toda la sociedad nos toca transitar .De los contrario dicha continuidad se verá afectada dejando a nuestra provincia ,La Pampa, acéfala ,sin instituciones formadas en este primer escalón tan importante en la Educación inicial :el Jardín Maternal que comprende a niños de 45 días a los 2 años y su continuidad el Jardín de Infantes de 3 a 5 años como se establece y revaloriza en la ley Provincial de Educación nº 2511 capitulo III ARTÌCULO Nº 22 .Sin más en espera de una respuesta favorable e inmediata saludamos atentamente”, sostuvieron.

