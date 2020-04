Un vecino de Santa Rosa, César Gatica, mandó un texto a la sección Libertad de Expresión de este medio, por la difícil situación que están viviendo algunos inquilinos, en el marco de la pandemia del Coronavirus.

Textualmente el vecino expresa lo siguiente:

O es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno

_ Solo unos pocos van a poder pasar el invierno, mientras muchísimas personas que vivimos el Día a Día, vamos a tener que pasar por momentos muy difíciles, que, tal vez, nos lleve a tener que acampar en diferentes lugares, como por ejemplo: el I.P.A.V, la casona del la R.N N°35 y otros lugares que a ellos/as les molesta ver a pobres laburantes.

Las medidas ordenadas por los D.N.U se veían «bien por unos días», pero si esto se sigue extendiendo, vamos a tener que salir igual a las calles para no generar deudas y de ésta manera no vivir esclavizados de la oligarquía financiera que nos domina y tanto el Gobierno Nacional, como el Provincial y el Municipal no intervienen como deberían.

Uno de los Artículos del D.N.U para alquileres, prohíbe cobrar intereses por pago fuera de término.

Otro prohíbe los desalojos. Pero uno de los más importantes es el que CONGELA EL PRECIO DE LOS ALQUILERES. Es decir, frena los aumentos semestrales, que en realidad, deberían ser anuales. O sea, que en el caso de no poder pagar el canon convenido en tiempo y forma que dispone el mencionado D.N.U, debemos pagar nuestras deudas contraídas hasta en 6 cuotas, con intereses que fije el Banco de La Nación Argentina. ¿CÓMO HACEMOS PARA PAGAR NUESTRAS DEUDAS, SI NUESTRO TRABAJO ESTÁ SUSPENDIDO?…

Al parecer, el mercado inmobiliario sigue llenándose los bolsillos, gracias a los Gobiernos y otra vez, los inquilinos/as nos vemos perjudicados/as y obligados ante éstas medidas a contraer deudas que van a ser muy difíciles e imposibles de saldar, favoreciendo a la Oligarquía Financiera que está lista para seguir exprimiendo el bolsillo del Pueblo como si fuese su vitamina “C”.

Hoy, algunos comercios están facturando muy bien, con algunos aumentos que no dejan en claro si son producto, de algunos intermediarios como: las distribuidoras mayoristas o la «picardía» del comerciante, cuando lo dejan vender porque: «son productos de primera necesidad» como, por ejemplo: la leche, el pan, la carne, entre otros. Ahora bien, me pregunto: ¿Por qué no venden sólo los productos de primera necesidad? y el Gobierno no prohíbe la venta de cosas «innecesarias».

Por otra parte, si una distribuidora mayorista puede llevar un producto hasta la puerta de un lugar, con las medidas necesarias: ¿Por qué un fletero no puede trasladar diferentes elementos o cosas hasta un lugar determinado?…

Otro de los ejemplos que podemos comparar es: si una casa de venta de materiales vende y reparte materiales para la construcción, por qué un albañil no puede realizar su trabajo?…

Si un cadete puede llevar cualquier tipo de producto hasta la puerta de una vivienda o comercio con las medidas necesarias. ¿Por qué un vendedor ambulante, no puede ofrecer sus productos puerta a puerta?… .

Con estos ejemplos, si se hicieran los debidos controles del COVID-19 ciudad por ciudad y barrio por barrio, de alguna manera se podrían sumar diferentes rubros a otros que ya están excluidos de la cuarentena y así, paliar la situación de las personas que generan sus propios ingresos. Porque no es lo mismo, que el Gobierno te obligue a estar sin trabajar y a cambio te otorgue un subsidio de $10 mil, que trabajar para pagar tus cuentas, no contraer deuda con nadie y tener tu ingreso. Porque con $10.000,00 en la economía real, nadie vive. Piensen un poco que todos debemos pasar el invierno!!!.

César Gatica

