La CPE se “lava las manos”: Hizo una conexión clandestina y dejó a 3 familias sin luz

Un hombre dejó a las 3 familias de sus hermanos sin luz al hacer una conexión clandestina sobre un pilar de la CPE que pagan quienes hoy están a oscuras.

Miguel Ángel, el mayor de los Lobatto, fue señalado por su familia como el que dejó sin luz a sus 3 hermanos. Tenía una conexión trifásica que le cortaron por falta de pago y se colgó del pilar monofásico que abastecía a las otras 3 viviendas. Para ello, dejó sin luz a 3 familias que viven en la calle Ávila esquina Sequeira: dos parejas con un hijo cada uno y un joven con discapacidad.









El conflicto familiar tiene ribetes públicos porque la Cooperativa Popular de Electricidad fue avisada de la conexión ilegal y “literalmente se lavaron las manos”, contó uno de los jóvenes que está sin luz desde ayer.

“Los 4 hermanos vivimos en un terreno que era de mi papá, que falleció hace un año. El mayor de nuestros hermanos nos dejó a todos sin luz. No lo podemos creer, lo hablamos y no le importó”, señaló.

“En el terreno hay 4 subdivisiones, en una está el mayor, en otro un hermano con una nena, otro hermano con discapacidad y yo con mi nene. Teníamos un pilar monofásico que distribuía a todas las casas y el mayor tenía el trifásico para la panadería. Como tiene deuda, se lo cortaron”, agregó.

“Nosotros pagamos al día el monofásico pero mi y hermano mayor hizo una truchada y se pasó luz de nuestro pilar al trifásico. Se hizo una conexión clandestina, con los cables pelados, así nomás. Cuando fuimos a la CPE a informarles de la situación, a pedirles que mantengan la luz en nuestro pilar, te dicen que no pueden hacer nada durante la cuarentena”, añadió.

“Es decir que para los de la cooperativa las 3 familias nos tenemos que quedar sin luz por uno, dos o tres meses más. Dicen que el problema es nuestro y no les importa la conexión clandestina y el riesgo que eso genera. Además, los que no tenemos luz somos los que pagamos mes a mes la factura”, dijo.

El servicio de energía eléctrica es considerado esencial. Incluso, entre los damnificados hay una persona con discapacidad y dos niños.

En la última comunicación, la CPE dijo que iría a retirar el pilar trifásico y la solución para nada solidaria será dejar a todos sin luz durante la pandemia.

Enojo.

Además del malestar familiar, los 3 hermanos que no tienen luz criticaron a la CPE. “Como estamos en cuarentena no tienen bajada nueva. Nos piden que nos arreglemos entre nosotros. A Le pregunté que necesitaba para bajar una línea nueva y no te dan bola, no te escuchan”.

“No podemos tener nada frío, hay que comprar todo en el día para que no se pudra. Ayer a las 8 de la noche estábamos a la luz de la vela”, relató uno de los jóvenes.

Las fotos y las imágenes que acompañan esta nota también están en poder de la cooperativa eléctrica, pero hasta el momento no intervinieron ante la conexión clandestina.

Deuda.

La Cooperativa de Electricidad le exigió a los 3 hermanos que pagan mes a mes el pilar monofásico que cancelaran la deuda del trifásico, donde funciona una panaderia, y que corresponde a Miguel Ángel, el hombre acusado de hacer la conexión ilegal y dejar sin luz al resto de sus familiares.

“Yo te diría que vengas a la cooperativa al departamento de cobranza, ver si te hacen una refinanciación y se pide la reconexión”, le sugirieron en la cooperativa mediante el sistema de atención telefónica.

“Nosotros tenemos ese medidor activo y uno disponible, que es el que tiene la deuda de 13 mil pesos. Hay que regularizar toda la deuda para reconcectar”, afirmó la misma mujer.

Los damnificados enviaron fotografías, videos, comprobantes de pago de uno de los dos medidores, pero la CPE sigue sin darle luz a quienes están al día con el pago del servicio de energía. Le explicaron que los que están sin luz son los que están al día, y los que tienen la conexión legal, pero la entidad sigue sin atender el reclamo.

