Concejal piquense criticó a Alonso y CORPICO

El edil macrista de UNIR en Propuesta Federal, Marcelo Capellino, manifestó que “al gabinete de la intendenta le preocupan las obras privadas y las changas, porque aglomeran trabajadores, pero le da el visto bueno a la cooperativa local para que abra y recaude. No son los únicos que necesitan pagar sueldos a fin de mes”, afirmó.









El concejal Marcelo Capellino, mostró su descontento con el ejecutivo local y la cooperativa, luego de la apertura de cajas para el cobro de servicios. “Desde el primer día de apertura, la cantidad de gente que circuló por CORPICO, para poder cubrir el pago de sus boletas fue de gran volumen”, señaló.

“La ciudad cumplió y obedeció el pedido, muchos vecinos han cruzado esta cuarentena sin la posibilidad de trabajar o de abrir las puertas de sus negocios priorizando la salud. Pero Corpico, con el aval de Fernanda Alonso aparece como un privilegiado, que burla el esfuerzo del ciudadano y desacredita la cuarentena”, acusó.

“En base a las recomendaciones en general de profesionales nadie avalaría juntar gente en una pandemia desde las 7:00 am en una fila que rodea la manzana. Si el comité de crisis que integra únicamente el oficialismo o el Ministerio de Salud acompaña, en lo particular no lo entiendo para nada”, indicó.

“Cada vecino necesita pagar sus servicios y cubrir sus cuentas, como también salir a trabajar y generar lo que come y con lo que vive, pero si pedimos que nos adaptemos y ponemos en peligro tanto esfuerzo, me parece una burla para la gente”, finalizó.

