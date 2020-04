El Frepam propuso la creación de un Canal Oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura

Mediante un proyecto de comunicación, solicitaron la creación de un canal oficial online, en el marco de la emergencia sanitaria dada por la pandemia del COVID-19, para difundir las actividades culturales de artistas de nuestra ciudad.

El bloque de ediles del Frepam de Santa Rosa presentó un proyecto para la creación de un Canal Oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, donde se emitan todos los registros audiovisuales que posea dicha Secretaría, tales como, espectáculos realizados en edificios de la Municipalidad de Santa Rosa: Teatro Español, Plazas; Centro Cultural El Molino y Parque Recreativo Don Tomás y/o material audiovisual que puedan aportar Artistas de la Ciudad de Santa Rosa.









Además, solicitaron al Departamento Ejecutivo que una vez creado dicho canal de YouTube, instituya una retribución monetaria a las y los artistas cuyas interpretaciones sean transmitidas.

Se transcribe a continuación el texto del proyecto:

VISTO

La ordenanza sancionada en marzo de este año donde se ha ampliado la emergencia sanitaria dada la situación provocada por la Pandemia COVID 19,

Que para evitar la propagación de la enfermedad el Poder Ejecutivo Nacional ha decretado una cuarentena a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 y una de las principales medidas es el aislamiento social obligatorio; y

Y CONSIDERANDO:

Que el miedo, la falta de recursos económicos, la escasez de alimentos, el aburrimiento, la inadecuada información y el aislamiento son estresores presentes que aumentan con el tiempo en el que se extiendan estas medidas.

Que la sensación de aislamiento aumenta al afectarse la inaccesibilidad a diversos eventos sean éstos familiares, sociales o culturales.

Que aunque no hay una forma correcta o incorrecta de enfrentarse al auto-aislamiento, una de las cosas más importantes que se puede hacer por sí mismo es crear o mantener una rutina diaria que permita interacciones a través de actividades que sean gratificantes culturalmente.

Que no se puede negar la importancia de las artes para paliar los efectos negativos del confinamiento, especialmente en estos días en que pareciera potenciarse como nunca la creatividad humana a través de propuestas que florecen vía web en distintas redes sociales que se combinan con la proyección en televisión o en computadoras: Instagram live, Facebook, You Tube para recrearse con muestras de arte, talleres de escritura, recitales, lecturas, etc.

Que la Secretaría de Cultura tiene los registros audiovisuales de distintos espectáculos culturales, obras de teatro presentadas en el marco del Festival del Cigomático Mayor, festivales como el de la Música Pampeana, o ciclos de recitales como Música en la Plaza, y exposiciones como las realizadas anualmente durante la Semana de la Memoria o el Día de la Mujer, entre otros.

Que la Municipalidad cuenta con los recursos para organizar un canal oficial en la plataforma Youtube, que ponga a disposición de los vecinos de Santa Rosa y el público en general, los contenidos culturales que representen la producción de nuestros artistas locales.

Que, también es necesario retribuir a las y los artistas locales por la emisión de sus obras, sobre todo en esta situación donde se ven restringidas las participaciones artísticas y , en consecuencia, ven disminuidos sus ingresos económicos.

Por lo expuesto, el Bloque de Concejala y concejales del FREPAM presenta el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a los efectos de solicitarle evalúe la posibilidad de crear un Canal Oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, donde se emitan todos los registros audiovisuales que posea dicha Secretaría, tales como, espectáculos realizados en edificios de la Municipalidad de Santa Rosa: Teatro Español, Plazas; Centro Cultural El Molino y Parque Recreativo Don Tomás y/o material audiovisual que puedan aportar Artistas de la Ciudad de Santa Rosa.

Solicitamos, además, al Departamento Ejecutivo que una vez creado dicho canal de YouTube, instituya una retribución monetaria a las y los artistas cuyas interpretaciones sean transmitidas.

