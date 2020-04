Raptó a dos nenas: la justicia le dio 90 días de preventiva

Un hombre de 29 años se llevó a dos menores de edad a punta de arma en la localidad de Arata. Esta semana se hizo la audiencia de formalización de la investigación fiscal.









Matias Osvel Montellio fue imputado por la presunta comisión del delito de «sustracción de una persona con el fin de obligarla a ella o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo en su contra, agravada por tratarse de dos menores de 18 años de edad» y alternativamente «privación ilegítima de la libertad agravada”.

La audiencia se realizó mediante videollamada entre la jueza de control de General Pico María Jimena Cardoso, el fiscal Juan Ignacio Pellegrino, el defensor Mauro Fernández, el imputado y personal de Oficina Judicial.

Pellegrio acusó a Montellio de que «en la tarde del 23 de abril de este año se habría presentado en un domicilio de una localidad vecina, donde habitan dos menores de edad, de 11 y 3 años, quienes se encontraban jugando en el patio de su casa cuando escucharon un pedido de «ayuda» y salieron por el costado del tapial para ver qué sucedía. En ese instante, el imputado las habría apuntado con un arma de fuego, se las habría llevado por la fuerza hacia un colegio agropecuario».

«Durante todo el tiempo las habría tenido retenidas en ese lugar manteniéndolas acostadas y no dejándolas levantar, continuando con el uso del arma de fuego, manifestándoles «que no gritaran porque les iba a disparar». Luego las habría querido hacer pasar por debajo de un alambrado que conduce a un campo lindante. Como no pudo lograrlo y al escuchar las voces de diferentes vecinos que buscaban a las menores las habría dejado en el lugar y se habría marchado por entre los pastizales», relató el fiscal.

La jueza dispuso la «prisión preventiva del imputado por el término de 90 días corridos», considerando que «el imputado no posee arraigo en la provincia, la existencia de peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación».

