Ziliotto criticó a ADEBA: “se ha demostrado que no tienen solidaridad, solo les interesa ganar dinero a cualquier precio”

El gobernador de Neuquén adelantó que se piensa flexibilizar la cuarentena en 19 localidades menores a 500 habitantes. Ya se piensa en el dictado de clases, más adelante, con menos chicos por aula. Cuestionó a ADEBA por critica el impuesto a la banca privada.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, adelantó en declaraciones radiales que piensa flexibilizar la cuarentena en 19 localidades de menos de 500 habitantes.









Ziliotto señaló al programa de Luis Novaresio en Radio La Red la habilitación de nuevas actividades, once en total, con el comercio online a la cabeza y el pedido de autorizar la construcción privada desde el día lunes. “Estamos trabajando para más adelante, esto es un día a día donde tiene que primar la cuestión sanitaria, por encima de todas las decisiones”.

“Queremos empezar con cuarentenas comunitarias en localidades de pocos habitantes, siempre asegurando que todo lo que implementemos, tenga la posibilidad de tener un control. Si libero un control y no lo puedo controlar, es peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia 19 localidades con menos de 500 habitantes. Sin dejar de lado protocolos sanitarios: no puede haber aglomeración y tiene que haber distanciamiento. Eso vino para quedarse por mucho tiempo, pero sí habilitar todas las actividades dentro de una localidad, respetando protocolos como medida sanitarias y protocolos para actividades que están funcionando”, dijo.

En este sentido explicó que el procedimiento es como sucede actualmente, entrando de a uno por vez. “Como hoy pasa en una despensa o en una farmacia”, agregó.

Consultado sobre el inicio de las clases, Ziliotto dijo que por el momento no se piensa en el dictado normal. “El día de mañana, cuando tengamos la certeza de cuál ha sido la magnitud y consecuencia de la enfermedad, tomaremos decisiones. Yo estoy pensando un aula, donde no puedan convivir hoy la cantidad de chicos que están. También va a haber una reconversión de la estructura educativa y hay que garantizar el distanciamiento de los chicos y adolescentes también. Es todo un desafío, hoy todo es día a día y hay que pensar más en lo sanitario que lo económico”, dijo Ziliotto.

Consultado sobre el impuesto a la banca privada, Ziliotto agradeció el acompañamiento de la oposición al proyecto que ayer fue aprobado por unanimidad. “El gran esfuerzo lo están poniendo los argentinos que están en estado de vulnerabilidad, que se han quedado en su casa y no saben si mañana pueden ir a trabajar o contar con un plato de comida en su casa. En este caso, le hemos pedido un aporte solidario a los bancos”, explicó.

“Nosotros dimos el ejemplo. El Banco de La Pampa, el banco público dio créditos a tasa cero y hoy los bancos privados siguen poniendo trabas, para dar créditos a tasas del 24%. En este caso, al no recibir el esfuerzo solidario, hemos decidido y la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad, porque no hubo grietas ante la pandemia, que los bancos privados en La Pampa tendrán una alícuota superior a los ingresos brutos, porque vemos que no hacen el esfuerzo que necesita la sociedad. Como dijo el Presidente, no estamos pidiendo que píerdan, sino que ganen un poco menos”, afirmó.

“Si un banco público, un banco de provincia, pudo poner créditos a tasa cero. ¿Cómo lo hizo? compensando estas operatorias con las ganancias que obtuvo el año pasado. ¿Por qué no lo puede hacer un banco privado? Es una cuestión extraordinaria. Ya tuvimos hoy la respuesta corporativa de ADEBA, que sabíamos que iba a pasar (criticando la medida). Es algo de manual, no esperábamos otra respuesta. Lamentablemente, y duele decirlo, se ha demostrado que no tienen solidaridad, solo les interesa ganar dinero a cualquier precio”, cerró el mandatario provincial.

