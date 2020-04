Interna del PJ: “Vamos a estar hasta que el afiliado diga basta de los mismos”

El referente de PSPN (Peronistas si, perseguidos no), Gastón Rodriguez, reclamó lugar para las lineas minoritarias en el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista que se iban a realizar el 31 de mayo, pero que todo indica que se suspenderán por las medidas sanitarias vigentes para mantener a raya el contagio del coronavirus.

«Les decimos a los que se fueron que no se vayan. Nos vamos a quedar hasta que el afiliado diga basta de esta calecita. Van dando vuelta siempre los mismos», manifestó el militante.









El 27 de abril era la fecha límite para la presentación de lista y el llamado a elecciones para el 31 de mayo.

«Hoy el partido peronista está lleno de caretas. Esto no es peronismo, son caretas. Por la forma de actuar que tienen. Su manera despectiva e indiferente de actuar con los compañeros», aseguró Rodriguez.

«Que Ziliotto elija a cualquiera de sus funcionarios y que lo saque a la cancha a competir con cualquier militante del peronismo y veremos en una eleccion cuantos votos tienen ellos y cuanto puede tener cualquier militante», enfatizó.

-¿Se suspendieron las elecciones?

-Oficialmente no tenemos nada. No sabemos qué sucedió. Nosotros presentamos una nota en el partido donde pedíamos el Congreso Partidario del PJ que no se hizo. La carta orgánica indica que tienen que haber 2 por año, y alguno extraordinario pedido por los afiliados. No se cumplió con los congresos, no se cumplió con las fechas de elecciones, están todos los mandatos vencidos.

Hoy nos toca vivir esta pandemia y entendemos perfectamente la situación, por eso es que no hemos insistido con el tema de la interna partidaria. Pero nos hubiera gustado que hubiese una voz oficial, del presidente del partido o sus integrantes, donde se comunicara que por este tema se suspendían las elecciones o se cambiaba a otra fecha.

-¿Qué los lleva a querer participar de la conducción partidaria?

-Que no se tiene en cuenta a las líneas minoritarias. Nosotros hemos querido hablar y no hemos tenido respuestas. Al señor gobernador le estamos pidiendo una audiencia desde diciembre y jamás hemos sido atendidos. No es que no nos pudo atender ahora por la pandemia.

Consideramos que ha habido una grave falta de respeto hacia nosotros y otros tantos compañeros que se han presentado a elecciones donde los despojan de a poquito para que vayan desapareciendo. Por eso es importante el Congreso Partidario.

Ellos quieren ir a las elecciones primero y después realizar el Congreso Partidario. Para ir con todo el paquete armada, sin dejarnos expresar a los peronistas, a los compañeros, de las cosas que están sucediendo.

Si analizas el Frente de Todos pudo convocar a otros partidos políticos, donde además les dieron espacios, y son 4 o 5 personas, ni siquiera tienen votos puestos en las urnas. Nosotros tenemos una pequeña línea interna donde parte de la sociedad nos apoyó y qué conseguimos. Que nos cierren las puertas, que pidamos audiencia y se nos ignore.

“Toda esta situación es de ellos. Los que gobierno hoy el PJ de La Pampa. Ellos son los que provocan esta interna, este enfrentamiento. Con su soberbia y su forma de ser”, manifestó Rodríguez.

“Algunos piensan que el Gobierno de La Pampa mediante el Partido Justicialista es una empresa privada para unos pocos. Y se equivocan. Eso no es un movimiento. Eso no es el peronismo”, expresó el militante peronista.

-¿Le pasa a PSPN o a otros sectores minoritarios?

-Les pasa a muchos. Recordá porque hoy el compañero «Tapera» Avendaño es diputado. Porque tuvo que salir en todos lados pidiendo que se respetara el espacio, que merecían un diputado. Y está muy bien si para eso nos apoya la gente.

-Pero venía de una elección con un fuerte respaldo de 8 mil votos…

Si. Y nosotros sacamos más votos que Hernández, que el pastor, que Ojuez que fue dos veces ministros. ¿Que quieren?. Desde chicos hemos hecho campaña y trabajando para que el peronismo sea gobierno en La Pampa.

Pero no teníamos participación porque no eramos del grupo selecto. ¿Que hicimos?. Participamos, conseguimos el apoyo de una parte de la sociedad, y nos encontramos con las puertas más cerradas todavía.

-¿Eso te hace dudar de seguir dentro del peronismo?

-Por supuesto que vamos a seguir dentro del peronismo. Y esto es un mensaje a todos los que se fueron. Que no se vayan, que se queden, que no se equivoquen. Porque lo que pasa es que están manejando al partido como un sindicato. Si te vas mejor porque después no podes reclamar. Nos vamos a quedar hasta que el afiliado diga basta de esta calecita. Basta de los mismos.

-¿Si hubiera internas a que se presentarían?

-Nosotros vamos a disputar el Consejo Local de Unidades Básicas. No las Unidades Básicas. Por que ellos quieren que nosotros participemos de las Unidades, que los de abajo nos matemos, y ellos se acomodan en el Consejo o en el Partido. Y no le vamos a dar el gusto. Hoy el Consejo, mañana puede ser que salga el apoyo a un candidato y nos podamos presentar directamente a la presidencia del Partido.

No nos vamos a pelear con los compañeros de las UB. Estos caretas quieren que los «negros juntavotos», como nos llaman, nos matemos. Se están equivocando. Y les vamos a disputar el poder, con el apoyo de la sociedad. Con candidatos del pueblo, no puestos a dedo.

