Peluquerías, en crisis durante la cuarentena, reclaman volver a trabajar

Paula Tolosa, presidenta de la Cámara de Peluqueros de la provincia, planteó que la situación del sector está cada vez peor por las medidas de aislamiento y pidió a las autoridades que habiliten la vuelta al trabajo con los recaudos necesarios. Además dijo que la ayuda a monotributistas y autónomos todavía no llega.









La peluquera de Santa Rosa, dijo que «“se nos está haciendo muy cuesta arriba. De hecho la vuelta también va a ser así.» y aclaró que «no estamos pidiendo que nos den nada, queremos volver a trabajar”.

Sobre las características del sector laboral, dijo que son variadas las situaciones: «Peluquerías que trabajamos solos, otros que tienen su local. Y también quienes tienen empleados, da de comer a muchas familias, pagan alquileres».

Además señaló que «todavía la ayuda para el monotrobutista y el autónomo es una medida que no ha llegado».

-¿Se han comunicado las autoridades?

Roberto Nevares es quien lleva los oficios. También se va a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante. Se mostraron muy preocupados y nos están dando una gran ayuda. Seguramente el gobernador lo sabe, porque Ziliotto se cortará el pelo, y Di Nápoli también.

No sé cómo están haciendo porque teóricamente no deberíamos trabajar los que estamos cumpliendo con la cuarentena y queremos ser legales. Pero no podemos juzgar a nadie porque cada uno tiene diferentes necesidades.

Con los recaudos correspondientes nosotros creemos que no son peligrosos. Además vemos que hay mucha gente en la calle, entonces sentimos un poco de disparidad con respecto a nosotros.

-¿Antes de esto trabajaban bien todos los días?

-Había más o menos gente dependiendo el día, pero teníamos trabajo todos los días. No solo cortamos el pelo, también damos palabras de aliento, escuchamos. Cumplimos un papel importante en la vida de la gente. Con esta situación empezaron a llamarnos para preguntarnos qué pueden hacer, que se ponen, y les hacemos recomendaciones o vendemos algún producto para que se mantenga en la casa. El trato con el cliente es super importante, así que también pedimos su apoyo.

-¿Crees que alguno va a tener que dejar de ejercer el oficio por no poder hacer frente a las deudas?

-Si. Sobre todos quienes tienen que pagar alquileres. Se hace mucho más pesado para el que tiene un empleado. Son varias familias. Ayer hablé con mi proveedor y no puede entrar a la provincia, no puede vender, quedó plata en la calle. Es todo una cadena que se rompe y se empiezan a sentir los efectos. Por eso pedimos que por favor nos dejen trabajar. Como ocurre en otras localidades chiquitas de la provincia. De manera ordenada, con las medidas correspondientes. Se podría hacer acá también.

Comentarios

