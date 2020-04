Se desprendió un pedazo de hielo gigante en la Antártida

La gran masa de hielo tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados y perdió un bloque de 175 kilómetros cuadrados y 19 de largo.

El iceberg de mayor tamaño se había separado en 2017 de un frente glaciar de la Península Antártica y actualmente circula por las Islas Orcadas del Sur, zona norte de la península.

Si bien el A-68 sufrió el rompimiento el pasado 16 de abril, Adrian Luckman, profesor de geología en la Universidad de Swansea en Gales, hizo pública la novedad recientemente en su cuenta de Twitter, donde muestra una imagen de radar captada por el satélite Sentinel-1 de la Unión Europea.

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name pic.twitter.com/9CkqVhiL7b

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) April 23, 2020