Balsa: “Los bancos privados no pueden seguir jugando a la timba financiera”

El diputado provincial del Frente Justicialista, Martín Balsa, desestimó las críticas de la Asociación de Bancos Privados contra la suba de impuestos aprobada por la legislatura pampeana: “hay que redefinir el papel de la banca”.

El legislador señaló que los bancos “Tienen todo el respaldo del gobierno nacional a través del Banco Central para prestarle a la gente que está necesitando urgente créditos para sostener sus comercios y pequeñas industrias y ponen mil trabas. ¿No será que su único negocio es la especulación financiera?”, se preguntó.

Balsa consideró que “se está pasando por una situación crítica por la pandemia y el Banco Central ha dado indicaciones precisas para que la banca agilice los préstamos, pero cuando uno va a un banco lo primero que encuentra son dificultades, piden garantías imposibles, documentos que saben que no se pueden obtener, cuando no te dicen directamente que no calificas sin muchas vueltas”.

El diputado del FREJUPA se manifestó “preocupado por la situación que enfrentan en este momentos comerciantes y pequeñas industrias que no tienen permitido operar por la cuarentena y que se tienen que hacer cargo de pagar salarios, alquileres o cheques que habían adelantado para comprar mercaderías que no pudieron vender por la prohibición. Para todos ellos se programaron una serie de medidas que debían ser aplicadas a través de los bancos, pero no hubo por parte de las entidades privadas la respuesta esperada”.

En este contexto Balsa reflexionó que “es inviable sostener el comercio, la producción y la pequeña industria cuando una de las patas fundamentales que es la financiación está en manos de estas entidades y no tenemos una ley adecuada para regularlos. Si los bancos no sirven para acompañar, apoyar a estos emprendimientos, entonces sí que genera perjuicio económico para nuestra provincia. Porque estos bancos están en los momentos de bonanza, pero cuando tienen que arriesgar miran para otro lado o se van, como quedó demostrado durante la crisis del 2.000, cuando el Standark Bank se fue de Santa Rosa y el Francés de General Pico”.

Martín Balsa consideró “que una de las lecciones que deberíamos aprender de las situaciones extremas que está produciendo esta pandemia, es que hay que redefinir el papel de la banca, porque no pueden seguir jugando impunemente a la timba financiera, lo que quedó demostrado en lo que hicieron durante los últimos cuatro años prestándole al estado y obteniendo beneficios siderales con las Leliq, las Lebacs y toda la artillería de papeles que les pusieron para que obtuvieran ganancias records mientras la economía real se derrumbaba”. Por esa razón, concluyó “es urgente modificar la Ley de Entidades Financieras heredada de la dictadura militar. Con esa ley de Martínez de Hoz Argentina entro en el circuito perverso actual donde es más rentable apostar la plata de los ahorristas que apoyar el desarrollo productivo del país. Y eso se tiene que acabar”.

