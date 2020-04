Ni su cumpleaños lo detiene: Reparte mercadería a vecinos

Vecinos de Santa Rosa le escribieron a este medio para reconocer el trabajo social que ha hecho Lujan Macias, referente de la Agrupación Lealtad Peronista, durante esta cuarentena. Ayer estuvo de cumpleaños y continuó repartiendo mercadería en la capital pampeana.

Andrea una peluquera destacó la labor de Macias: “se que le está llevando mucha ayuda a gente sin pedir nada a cambio ni siquiera habla de política”, le escribió a Plan B.

Resaltó que como peluquera no tiene ingresos hace más de un mes “llegue al punto de no tener ni para hacer unos fideos hervidos y me contacte por facebook con este chico y sin preguntar ni de que partido era, al instante me dijo que me traía”. Le llevó carne, mercadería y lavandina.

La mujer le preguntó de que partido político era y me dijo “señora en estos momentos eso no importa, la gente tiene hambre y cuando hay hambre a mi no me importa”. Además de reconocer su trabajo, la mujer quería saludarlo por su cumpleaños.

Ayer fue su cumpleaños y Analía otra vecina también le escribió a Plan B para saludarlo: “Felicitar a Lujan Macias que es de Lealtad Peronista que ayuda a compañeros, repartió (ayer) 160 bolsas de mercadería siendo su cumple no para”.

Finalizó expresando que “mucha gente hoy recibió alimentos y nunca sale en ningún lado”.

