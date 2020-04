Obra privada: los  permisos se deben tramitar en la UOCRA y la Cámara de la Construcción

La semana pasada el presidente de la Nación permitió la realización de las obras privadas. Conocé dónde tramitar los permisos en La Pampa.

“Los permisos habilitantes serán tramitados por UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción para las localidades de Santa Rosa, General Pico, General Acha y Toay. (demás localidades consultar en las municipalidades respectivas)”, señaló el sindicato en un comunicado de prensa.









“Las empresas constructoras deberán concurrir a solicitar el permiso habilitante a la Cámara Argentina de la Construcción”; los “Monotributistas y trabajadores independientes, deberán solicitar el permiso habilitante en las Oficinas de UOCRA”, indica la comunicación del sindicato conducido por Roberto Robledo.

Las dependencias del gremio, en la provincia, son:

Santa Rosa – Toay – Rivadavia 280 – Telefono 2954-432298

General Pico – Calle 11 Nº 887 – Telefono 2302-422047

General Acha – Charlone 320 – Telefono 2952-436938

“Dado que el viernes fuimos comunicados, se va a elaborar en los próximos días un sistema de turnos online. Tratemos de ser pacientes, trabajamos para que salga lo mejor posible”, pidieron.

El instructivo certificado habilitante de obra privada, dice:

UOCRA les comunica los pasos que deben seguirse a fin de puedan obtener el certificado habilitante de obra privada para las personas que trabajan de forma independiente.

1° PASO: -Descargar el siguiente formulario y completarlo en su casa (en caso de no poder descargarlo, dirigirse a UOCRA para que se le entregue el mismo). El formulario debe ser completado y firmado por el trabajador que va a realizar la obra y debe también completar donde se va a realizar la obra y quien es la persona que lo contrató.- Todos los datos son obligatorios y no completarlos implica que no se va a continuar con el trámite. El trámite es GRATUITO y no es necesario ser afiliado o afiliarse para poder realizarlo.

2° PASO: Una vez completado el formulario, se debe presentar por DUPLICADO en UOCRA. Una vez presentado, se crea un expediente y es elevado a la Secretaria de Trabajo y Promoción para su aprobación.

3° PASO: Aguarde a que nos comuniquemos con Ud. Una vez aprobado nos comunicaremos con el solicitante para darle los correspondientes permisos de trabajo y de circulación.

Respecto a la duración del trámite, trabajamos para que sea lo más rápido posible y estaremos comunicando permanentemente por este medio las novedades en los primeros días.

Por favor, respetemos la distancia obligatoria y evitemos las aglomeraciones de gente.

Por último aclararon que “la UOCRA no va a solicitar información que no sea necesaria y que pueda resultar un obstáculo a fin de conseguir el permiso, la información solicitada es a fin de poder ayudar, controlar y no generar retrocesos en esta lucha que está llevando el país contra el coronavirus”.

“Si se producen contagios, el gobernador tiene la facultad de impedir que la obra privada se realice y ordenar su paralización, por ende, seamos responsables en el cuidado, en la distancia obligatorias, en el cumplimiento del protocolo”, dijeron.

“No se deben hacer rondas de mates, los elementos de trabajo también deber ser desinfectados. Hay un protocolo que deben respetar y que les indica cómo deben llevarse a cabo las actividades en la obra. Es importante cuidarnos entre todos en un momento tan delicado como este y para eso cualquier duda que surja, estamos a disposición para lo que nos necesite”, finaliza la comunicación de la UOCRA.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios