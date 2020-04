Pampeano aislado: “el dolor de cabeza y del cuerpo fue impresionante”

Anoche ingresó a la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa con pampeanos repatriados desde el exterior. Uno de ellos padeció todos los síntomas de coronavirus entre el 24 de marzo y el 6 de abril. Hoy está curado y aislado en uno de los hoteles que alquiló la provincia para la pandemia.









El hombre de 46 años regresó ayer a la provincia desde Guayaquil, Ecuador, donde trabajaba desde hace un año y dos meses. El 20 de marzo decidió intentar regresar al país pero comenzó a tener los síntomas de la enfermedad.

“Dejé el lugar de trabajo, en Guayaquil, donde trabajan unas 20 mil personas y circulan unas 50 mil por día. Con mi compañero nos dimos cuenta de que esto iba a empeorar y yo decidí dejar la ciudad. Alquilé un departamento en Machala pero no fue fácil llegar”, relató a Plan B Noticias

“Estaba trabajando en una empresa de juegos online por lo que he recorrido varias partes del mundo. Antes de Ecuador estuve en Italia, España y Colombia. Por el trabajo recorrí uno 40 países. Cuando empezó a ponerse feo, decidimos irnos. El trabajo en el exterior está bueno porque pagan bien, pero extrañaba a mi mamá, a mi familia, a mis hijos”, mencionó.

“Cuando veo que se complica el 20 de marzo, digo me voy a un lugar que no tenga tanto caos. A esa altura, allá ya usábamos barbijo. Cuando voy en la ruta empiezo a tener los primeros síntomas. En la ruta de ingreso a Machala me detienen porque me toman la fiebre y me da 37.7°. Ahí empieza un lío bárbaro porque no sabían qué hacer conmigo”, añadió.

Luego de unas 5 horas de deliberaciones, llamados telefónicos y consultas, las autoridades le permiten ingresar y lo llevan hasta el departamento que había alquilado. En ese momento, los síntomas de la enfermedad habían aumentado.

“El dolor de cabeza es impresionante, con solo decirte, que el silencio mismo te mataba. Como había escuchado que el cuerpo se defiende solo para curarte, no tomé nada por dos días y fueron tremendos”, relató.

“A eso se le sumó un fuerte dolor de garganta que no podía hablar. Y tenía mucho malestar físico. Por suerte siempre respiré perfectamente”, describió.

“Días después empezó la diarrea. Al tercer día llamé a un médico de La Pampa y me dijo que empezara a tomar paracetamol y migral para el dolor de cabeza. A poco de hacerlo, el dolor de cabeza se fue. La fiebre me duró dos días más, pero el cuerpo estaba con mucho dolor, muy poco apetito. Y esto lo cuento porque soy fuerte, hago ejercicios todos los días y te diría que casi dos horas por día”, indicó.

“Lo único que pude hacer fue yoga. No me podía ni mover”, aseveró.

El regreso.

El hombre contó que en un momento se supo que los argentinos en condiciones de ser repatriados, ya sea porque fueron de viaje turístico o por trabajo, eran 500 y la Nación había decidido comenzar a armar el operativo para traerlos.

“Me comuniqué con el Consulado ni bien tuve los síntomas. Me dijeron que no podían hacer nada por mí, que el test salía 200 dólares, o sea, me dieron a entender que me las tenía que arreglar solo y ver si sobrevivía o no”, resaltó.

“Todos dieron por sentado que estaba enfermo, lo viví así, peor nadie me quiso testear”, contó.

Cuando me recuperé, comencé a hacer la gestión para que me incluyan en la lista. Mientras tanto, ya curado, seguí en aislamiento estricto. Hubo muchas mentiras de parte de las autoridades nacionales en Ecuador, me decían que en tal vuelo regresaba, pero en realidad yo veía que los aviones llegaban y yo no estaba en la lista”, añadió.

“Tal es así que no te daban respuestas, que recién puedo volver cuando ya habían repatriado a 700 personas. Y vi muchas cosas raras, se supone que las prioridades eran los adultos mayores, las embarazadas, los niños, pero vi cada cosa. Si tenés contacto, te suben, si no, no”, acusó.

“Fijate que en el avión en el que yo vine, también venía el futbolista Rubén Darío Insúa con otros 10 u 11 que estaban residiendo y tienen contrato de trabajo en el fútbol. No están siendo justos, están haciendo cualquier cosa con las listas”, se quejó.

La ayuda.

“Se supone que a cada argentino le daban 20 dólares por día hasta que los pudieran llevar de nuevo. Lo cierto es que no se los daban, yo por suerte no los necesitaba, pero vi muchas personas a las que se les estaban negando esos 20 dólares. Lo que yo te digo no es contra el presidente ni contra el gobernador, los que hacían eso son los que están manejando esto de la repatriación”, aclaró.

“En el avión nos dan un agua y una vianda que no cabe en la mano. Con eso viajamos 9 horas en avión, 5 horas en Retiro y 16 horas para Santa Rosa. Y acá, te encontras con que pasa lo mismo”, dijo.

“Al único que llevaron en ambulancia fue a mí. A los otros, uno chico gordito, lo dejaron irse en auto a Guatraché y a los de Trenel, les permitieron que esperaran a que sus familiares los buscaran. No se entiende cual es el protocolo, a uno lo encierran y a los otros los dejan irse por su cuenta”, declaró.

“Yo no tengo problemas, me quedo aislado el tiempo que me tenga que cuidad. No me estoy quejando de eso, pero veo que las cosas no se hacen bien. Me ofrezco para lo que necesiten, si quieren mi plasma para las investigaciones, no tengo problemas. Lo que si se que de todos los que llegamos ayer, yo soy el más sano de todos. Al resto, no le hicieron hisopado para saber cómo estaban”, finalizó.

El operativo.

Plan B Noticias informó anoche que efectivos de la policía y trabajadores de la salud se presentaron en la Terminal de Ómnibus porque arriababa un micro con pampeanos que regresaban del exterior.

El hombre que dio testimonio a este medio, fue trasladado en ambulancia a uno de los hoteles, con todas las medidas de seguridad. A las otras personas, las dejaron ir. La explicación es que se iban a aislar en sus pueblos.

La provincia se mantiene sin casos positivos de circulación social. Los 5 casos confirmados se contagiaron por viajes al exterior o por tener contacto con viajeros. Los 5 ya se curaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios