Viviendo en el club All Boys: “Siempre quise tener una cancha en casa”

Gerónimo Fernández Chávez es el pívot de all Boys que está jugando el Torneo Federal de Básquet, tras el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto para evitar la expansión del Covid-19, decidió quedarse en las instalaciones del club y no volver a su ciudad.

Gero Fernández Chávez llegó a Santa Rosa desde la entrerriana Gualeguay donde jugó la anterior temporada. Arregló condiciones con All Boys Santa Rosa y se constituyó en una pieza importante de la competencia enmarcada en la División Cuyo.

Mientras un gran porcentaje de jugadores de todos los clubes volvieron a las ciudades de origen a pasar esta cuarentena, Chávez se quedó en Santa Rosa mediante la gestión de los dirigentes auriazules. Así, vive, pasa sus días bajo el techo de las instalaciones de la sede en calle Lagos.

“Aquí entreno siguiendo la rutina indicada por el cuerpo técnico. Realmente venía con excelente temporada pero con la cuarentena lamentablemente hace tiempo que no tenemos competencia”, le dijo al programa radial Mesa de Deportes y a la página deportiva mododeporte.com.

Destacó que “esta muy conforme con esta temporada, la verdad que desde lo humano y lo deportivo no puedo decir nada. Es una lástima lo que pasó ahora pero bueno hay gente que está poco peor que nosotros. Así que hay que tener un poquito de empatía. Desde lo deportivo hemos venido con un trabajo espectacular. Estábamos primeros, segundos, por ahí había bajado un poquito el nivel últimamente, pero bueno era cuestión de que empiece la reclasificación y todo esto para ver en verdad dónde estamos parados. Ahora hay que ver si se sigue jugando”.

“Mientras tanto aprovecho a mantenerme en ritmo llevando adelante los entrenamientos. Por eso también me quedé en Santa Rosa para poder seguir entrenando y estar altura de lo que de lo que se defina después”.

El jugador comentó que “Cuando llegué a Santa Rosa vi la predisposición que había en todos los dirigentes de All Boys, de toda la gente, y así pudimos llegar a un acuerdo en un montón de cosas. Ya tenía referencias y la gente resultó espectacular, con gran calidad, a lo que se sumó el público acompañando en la campaña. A muchos lugares donde fuimos a jugar, como en Mendoza, en San Luis, nos acompañó la gente de All Boys con su calor increíble brindando el apoyo total”.

Precisó que “Como calidad humana, All Boys es el mejor lugar donde estuve. La verdad que me siento cómodo, no me falta nada, tengo la comida todos los días, es excelente como se vive y por lo único que me tengo que preocupar es por jugar al básquet”.

Respecto a su estadía en las instalaciones del Club en la calle Lagos: “Vivir solo en semejante monstruo que hace una manzana no me afecta. Vivo arriba de la secretaría del club cuando uno ingresa por calle lagos. Ahí se acondicionó un lugar para vivir y entreno solo. La verdad que a mí me encanta, bajo una escalera y tengo la cancha de básquet, y es excelente, tengo una pelota, aprovecho a correr un poco y tirar bastante al aro. Imagínate que siempre quise tener una cancha en casa. Y hoy la tengo porque vivo en el club, esta es mi casa”.

Foto: Gentileza de Aldo Peralta

