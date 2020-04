Camioneros en La Adela molestos por clausura en estación de servicio: “Te vamos a cortar la ruta Barrionuevo”

Camioneros de distintas provincias criticaron la medida del intendente de La Adela, que clausuró el shopping de compras de la estación de servicio en la localidad, por incumplir medidas preventivas, en el marco de la pandemia por el COVID-19. Se sienten discriminados y lamentaron la decisión.

La municipalidad de La Adela clausuró el local que abastece a camioneros que se detienen a realizar sus compras y recordó que hay una ordenanza municipal que les prohíbe comprar y que solo deben estar el tiempo necesario para cargar combustible en la localidad.









Según se informó desde el municipio, la clausura se realizó luego de constatar que el local estaba abierto y permitía el ingreso y permanencia de personas, infringiendo la Resolución Municipal N°71/2020, que en su Artículo 4 expresa claramente que “las estaciones de servicios deberán mantener cerrado el shop o local de expendio de mercadería, sin perjuicio de arbitrar la venta de las mismas mediante un sistema que no implique el ingreso o permanencia de personas en el local. Los vehículos no podrá permanecer en la playa de expendio de combustibles más tiempo del requerido para la carga del mismo, preferiblemente sin descenso de sus conductores”.

Luego del cierre, distintos trabajadores del transporte cuestionaron la medida. “Te vamos a cortar la ruta Barrionuevo. Ese negocio no puede estar clausurado porque a vos se te antoja”, explicó un camionero a través de un video difundido en las últimas horas.

“Tenés que tener sentido común. Sabés porque estas puesto ahí como intendente, porque te puso la gente. Levantá esto Barrionuevo, nosotros los camioneros te necesitamos”, agregó.

“Esto de acá hoy es indignante. Estoy en la estación de servicio en la localidad de La Adela, al sur de La Pampa, sobre la ruta, donde siempre se para por acá”, explicó.

Otro de los perjudicados por la medida, agregó: “Hace un rato uno de los empleados me trajo como obsequio un tarta y me explicó que el intendente de la localidad les prohibió que el camionero entre al Dhop a poder a provisionarse de bebidas, mercadería, comida”, criticó.

“Y les prohibió que el camionero pernocte en la estación de servicio. Dice que tenemos que cargar combustible y retirarnos”, agregó.

“Esto va dirigido a este señor intendente, Dios quiera que nunca necesite nada, que esta localidad no necesite nada y que los camioneros no le traigan nada. A donde vamos a ir si en la ruta no podés parar. La verdad es que es un reverendísimo hdp”, precisó.

La Adela es de las localidades con más cuidados y medidas preventivas por encontrarse en el límite con Río Negro y poseer el paso de mucho tránsito de transporte (en gran parte de cargas) tanto nacional como internacional, en ese marco, se conformó un Comité de Crisis local y también otro de la Comarca (Río Colorado) para atender diversas situaciones.

“Hasta dicha estación de servicios se acercan, en gran número, transportistas y viajantes; uno de los últimos hechos fue la llegada de una tráfic con 12 personas provenientes de Bariloche, que entraron a comprar y abastecerse de productos para luego continuar su viaje. Las múltiples infracciones generaron que el último viernes, desde el municipio, se defina la clausura del shop, a fin de evitar mayores inconvenientes y continuar cuidando la salud de la población”, informó la municipalidad.

