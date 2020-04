Difunden aclaraciones sobre el certificado de obras privadas

La Unión Obrera de la Construcción, ante la confusión que se ha generado, informó el procedimiento a seguir para conseguir la autorización para trabajar en tiempos de pandemia.

“Buenas tardes, queremos comunicar en función de distintos comentarios/dudas que se han vertido en diferentes ámbitos y lo único que hacen es confundir a la gente que realmente necesita esto. Es una recopilación de preguntas y es la información oficial sobre el tema del certificado habilitante de obra privada”, señalaron.









– A renglón seguido, planeta casos hipotéticos. Ellos son:

-Yo trabajo en la rama de la construcción, ¿Estoy obligado a hacer este certificado?

– Todos los trabajadores informales y monotributistas que se desempeñen en el rubro de la construcción deben realizarlo en UOCRA. Las empresas y los profesionales deben hacerlo ante la Cámara de la Construcción.

– ¿Para obtener el certificado debo estar afiliado?

– No, no necesita estar afiliados a UOCRA, ni se va a pedir que se afilie.

– ¿Debo pagar cuota sindical o alguna tasa?

– No el trámite es totalmente gratuito

– ¿Qué datos debo completar?

– Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Dominio del vehículo de quien presta el servicio, Lugar de obra y duración; Nombre y Apellido, DNI y contacto de teléfono del dueño de la obra; • Nombre y apellido, DNI y domicilio de las personas que trabajan con usted.

– Yo trabajo en Anguil. ¿Me sirve este certificado?

– No, el certificado autorizado por UOCRA solo tiene utilidad en Santa Rosa, General Pico, Toay y General Acha, los demás municipios tienen su propia forma de autorizar a los trabajadores.

– ¿Por qué me piden los datos de la persona que me contrató?

– Porque la regla general es que hay cuarentena y no se puede salir a trabajar, la excepción es el permiso para trabajar, dado que los trabajadores informales no cuentan con la documentación para identificar su lugar de trabajo (distinto de una empresa) es que solicitamos estos datos a fin de que podamos saber que existe una veracidad en el trabajo, si no estaríamos preguntando eso, cualquier persona puede solicitar este permiso sin ni siquiera trabajar en la construcción

– ¿Esto me va a traer problemas? ¿Qué controles se producen en la obra?

– Los controles de las obras que se pueden realizar son para controlar que se esté siguiendo el protocolo sanitario para evitar la propagación del coronavirus. NO se verifica el modo de contratación entre los privados, ni otro tipo de situación de la persona que trabaja o de la persona que es dueña del lugar donde se va a trabajar.

– ¿Quién debe completarlo?

La persona que va a realizar la obra y debe también llevar los datos de las personas que trabajen con él para que también puedan circular.

¿Dónde debo completarlo?

El formulario se puede descargar del siguiente link https://www.facebook.com/UOCRALAPAMPA/photos/pcb.570203613617520/570202743617607/?type=3&theater

y se puede completar en su casa, debe pasar por UOCRA para que lo firmemos y listo. Si no quiere, puede concurrir a UOCRA para completarlo.

– Tengo 2 obras. ¿Con un permiso alcanza?

– No, se necesita hacer un permiso por obra

– Tengo el permiso de nación ¿Es suficiente?

– No, el permiso de nación lo habilita a circular, pero el de la Provincia lo habilita a trabajar en una obra privada, con lo cual, la policia o la autoridad de control le va a solicitar el permiso de la Provincia.

– ¿Porque UOCRA controla esto?

– Porque si se producen contagios, producto de la medida de liberar la actividad privada, lo primero que va a hacer el Gobierno Nacional y Provincial es volver atrás y cerrar la actividad, perjudicando a miles de personas.

– ¿Pero qué tiene que ver UOCRA en esto?

– UOCRA en conjunto con la Cámara de la Construcción le solicitaron al presidente Alberto Fernández y también en la Provincia al Gobernador Sergio Ziliotto, que se activara la actividad privada, pero no solamente la formal, es decir los trabajadores en blanco, porque bien sabemos que existe los monotributistas y muchos empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, por ende, también se pidió que se incluyera a la gente que trabaja de forma informal, pero no nos pareció adecuado cargar al Estado Provincial con mas cargas de las que tiene, sino que pusimos a disposición nuestros empleados, como también la Cámara de la Construcción lo hizo, a fin de poder llegar a mas gente y que pudiera salir lo más rápido posible, y esto es lo que se logró.

– Pero insisto, no entiendo qué hace UOCRA, ¿porque no voy directamente a la Secretaria de Trabajo a que me den el certificado?

– Porque el personal de la Secretaria de Trabajo es poco, y entendíamos que iba a ir mucha gente y para no retrasar y hacer esperar a la gente fue que pusimos a disposición nuestros empleados para que más personas puedan hacer el trámite, ¿podríamos haber dicho que no? Si, podriamos, pero la necesidad de la gente es trabajar y llevar el dinero a su casa lo más pronto posible y por eso, nos pusimos para ayudar, en conjunto con la Cámara de la Construcción.

– Bueno, está bien. ¿Pero cuánto tardan en hacer este trámite?

– La duración del trámite depende, generalmente, en lo que la persona consigue los datos de las personas a cargo o datos de la persona que lo contrato. Si ya los tiene, no son más de 10 minutos. Hoy se dieron 297 certificados, solo en Santa Rosa, desde las 8.30 a 15.00 Hs, es decir, 42 certificados por hora.

– Bueno si, ¿Que horarios tienen de atención?

– En Santa Rosa, General Pico y General Acha los horarios de atención son de 8.30 a 14 hs de lunes a viernes.

– ¿Qué debo hacer con esta publicación?

– Compartirla, hay mucha gente que está dando información falsa y confunde a la gente que realmente necesita el certificado, pensando que se tiene que afiliar, que le vamos a cobrar, que no lo necesita, etc. Esta es la información oficial y nos hacemos responsable por esta información y no por otra. Si usted se preocupa por los demás, por favor, comparta esto.

– ¿Tengo que poner me gusta para compartir esto?

– No, no hace falta que nos pongas «Me Gusta», nos conformamos y mucho que lo compartas para que la información verdadera llegue a la persona que lo necesita y se pueda volver a la normalidad cuanto antes, sin producir ningún tipo de retraso a la lucha que lleva el pais contra el Coronavirus.

