Ediles del Frepam solicitan que los peluqueros puedan volver  a trabajar

Mediante un proyecto de Comunicación, ediles del Frepam solicitarán al intendente Luciano di Nápoli que eleve dentro de los pedidos al Gobierno Provincial autorizar a los peluqueros y actividades afines a retomar las actividades del sector.









El proyecto completo, consigna lo siguiente:

VISTO

La declaración de la emergencia sanitaria dada la situación provocada por la pandemia COVID 19 y que para evitar la propagación de la enfermedad el Poder Ejecutivo Nacional ha decretado la correspondiente cuarentena como método de prevención siendo una de las principales medidas el aislamiento y el distanciamiento social; y

CONSIDERANDO

Que sin perder de vista que la salud de los y las pampeanas es lo primordial -incluso, teniendo especialmente en cuenta este punto- se podría evaluar la posibilidad de reactivar progresivamente y de manera ordenada el sector del servicio de peluquerías y afines siguiendo obligadamente un protocolo sanitario formulado por la Cámara de Peluqueros de La Pampa y con la aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia, en consonancia con las medidas expuestas en el marco de la pandemia.

Que si bien no desconocemos que el servicio de peluquería y afines no fue considerado esencial creemos no obstante que dada la prolongación que sin dudas deberán llevar las medidas preventivas será una necesidad para la población poder contar con este servicio dada la importancia que tiene en lo que a la higiene y salubridad de los clientes/pacientes se refiere.

Que ante la necesidad de la población de requerir estos servicios se debería evitar que se produzcan estas actividades de manera domiciliaria sin ser controlados y por lo tanto sin que se cumpla con las medidas de seguridad sanitaria constituyéndose así en un factor de riesgo mayor que el de un permiso de la actividad de manera organizada y controlada por el Estado.

Que por tratarse de un servicio que no ha podido ser reemplazado en este tiempo de aislamiento por un mecanismo virtual en el caso de producirse un retorno organizado debería ponerse mayor atención para los primeros días donde es probable que se pueda producir un agolpamiento de solicitudes de turnos a diferencia de los tiempos subsiguientes donde el servicio será requerido con una frecuencia más normalizada desde el punto de vista de la población que lo demandaría.

Que resulta imprescindible que al momento en que la autoridad sanitaria considere pertinente el reinicio de esta actividad la misma se realice con todas las medidas de protección tanto de quien brinda el servicio como de quien lo recibe.

Que en tal sentido, de ser posible esta iniciativa deberá tenerse presente las normas de bioseguridad elaboradas por la entidad nacional que agrupa a la actividad aplicables en salones de peluquería, gabinetes, locales, exclusivas para la prevención de la salud en cuanto a la salubridad y desinfección permanente del lugar, las normas de recepción del cliente, protección por parte del peluquero/a con las máscaras y equipos correspondientes similares a los agentes del servicio de salud, sistemas de solicitud de turnos sólo por vía telefónica o electrónica, otorgamiento de turnos cada 45 minutos a 1 hora como mínimo, no más de un cliente por peluquero/a en el salón, los espacios de trabajo dentro de los salones deben mantener un distanciamiento por lo menos 1,5 metros entre sí, además de las normas de higiene ambiental.

Por ello,

El Bloque de Concejala y Concejales del FREPAM presenta el siguiente proyecto de

COMUNICACIÓN:

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa se dirige al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de solicitarle eleve dentro de los pedidos al Poder Ejecutivo Provincial autorizar a los peluqueros y afines de la ciudad para retomar las actividades del sector, entendiendo que, si bien no fue considerado servicio esencial tiene una gran importancia en lo que la higiene y la salubridad de la población respecta.

Todo ello en el momento que la autoridad sanitaria lo considere pertinente y en el marco del Protocolo de Normas de Bioseguridad elaborado por la Cámara de Peluqueros de La Pampa con la aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia, siguiendo las medidas expuestas en el marco de la pandemia del Covid 19.

