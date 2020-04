Las lluvias provocaron  inconvenientes en Santa Rosa

Con más de 60 milímetros caídos en las últimas horas, distintas calles de la capital pampeana comenzaron a anegarse.

En Villa Germinal, vecinos y vecinas advirtieron sobre la gran cantidad de agua que ya tienen los cuencos.









También en diferentes lugares de Zona Norte, el agua cubre toda la calzada.

Lo mismo sucede en la zona sur, sobre la calle Gaich, que ya tiene cuatro cuadras de inundación, y desde Ramona Pereyra hasta Dughu Thayen, informó Mauro Monteiro, movilero de Radio Kermés.

Precipitaciones

Según informó la Dirección de Comunicación de la Policía de La Pampa, hasta las 9 horas de este lunes cayeron 58,8 milímetros desde ayer a la tarde. Durante la jornada de hoy el clima seguirá igual de lluvioso y ya sucedieron varios chaparrones.

En Toay y Ataliva Roca cayeron 71 y 71 milímetros respectivamente.

En el resto de la provincia, los registros pluviales fueron los siguientes:

Monte Nievas 13, Rucanelo 13, E. Castex 26, Winifreda 18, Conhelo 12, Mayer 30, L. Toro 42, Loventuel 25, C. Quemado 40, Victorica 48, P. C. El Durazno 40, P. C. Victorica 42, Toay 70, Santa Rosa 60, Anguil 52, Catriló 31, Lonquimay 45, Uriburu 37, La Gloria 39, P. C. Catriló 50, Cereales 50, Rolón 36, M. Riglos 50, P. C. Rolón 48, Anchorena 23, Macachin 45, P. C. Anchorena 30, Doblas 67, Rancul 10, La Maruja 6, Quetrequen 2, Parera 5, Caleufu 11, A. Italia 10, Realicó 15, E. Martini 9, I. Luiggi 8, P. C. Realico 6, H. Lagos 4, Ceballos 3, Sarah 6 , B. Larroude 5, P. C. F. Pampa 8.

Alvear 7, Trenel 10, Metileo 4, Speluzzi 12, Gral. Pico 10, Trebolares 6, P.C Trebolares 5, Dorila 7, V. Mirasol 19, M. Cané 9, C. Baron 39, Relmo 17, Q. Quemú 7, Gral. Acha 37, Quehué 43, A. Roca 71, C. S. Maria 30, Unanue 30, P. C. P. Buodo 43, Guatraché 27, C. Sta. Teresa 30, Alpachiri 56, P. C. Guatraché 27, Gral. Campos 40, Perú 25, Cuchillo Co 13, Abramo 22,5, Gral. San Martin 28, Bernasconi 27, J. Arauz 18,5, P. C. J. Arauz 18, La Adela 12 y P. C. La Adela 8. (Video: Mauro Monteiro).

