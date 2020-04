Levantaron la clausura a la Estación de Servicio de La Adela

La municipalidad de La Adela levantó este lunes clausura a la estación de servicios de la localidad, que fuera realizada el viernes pasado.

El propietario de la Estación de Servicio clausurada el viernes pasado, Juan Cali, celebró la decisión y criticó al intendente Juan Barrionuevo por la clausura.









En declaraciones radiales a una emisora de la localidad aseguró que el intendente miente y que se han tomado todos los recaudos de seguridad desde el inicio de la cuarentena, el pasado 20 de marzo. “Nosotros siempre fuimos con la verdad. Ni siquiera ahora que nos permitieron abrir, nos acercaron la ordenanza”, indicó Juan Cali.

“No entendemos por qué actúa así Juan y la jueza de faltas”, dijo ante la decisión de la clausura del shopping de compras. “Las ventas de naftas cayeron un 90 % y las de gasoil un 70%. Creo que Juan (Barrionuevo) está desbordado y mal asesorado, toma medias que no tienen que ver con la realidad”, criticó acusó.

“Nosotros exigimos que nos presente la resolución. Ustedes la vieron en algún lado publicado. Yo no la vi”, demandó.

En referencia a las medidas, explicó que el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, “decidimos sacar todas las sillas del minimercado y tomar medidas de seguridad, como el uso del alcohol en gel”.

“La única vez que el municipio vino a visitarnos o comunicarnos algo, fue cuando nos dejaron un papel con la recomendación del uso de alcohol en gel. Incluso pusimos una mesa con alcohol y el líquido 70 – 30 para que las personas que ingresen se rocíen los zapatos”, resaltó.

“El cajero tiene barbijo, máscara y un acrílico que lo separa. El cliente también tenía que ingresar con barbijo y con las medidas de desinfección. Juan está mintiendo y él lo sabe. No entendemos el accionar del municipio”, afirmó.

Sobre el ingreso de una combi que se dirigía a Bariloche, se preguntó “por qué no lo paró la policía. Si llegaron hasta el shop es porque ellos no lo pararon. Es todo mentira lo de la combi con 12 pasajeros. No eran 12, era el chofer, un acompañante y unas 6 personas. No entiendo como publican ese video editado en las redes sociales. Mienten en las publicaciones que están haciendo”, acusó.

“Eran norteamericanos que iban de Bariloche a Buenos Aires. Explícame que mal hicimos en despacharle combustible a una combi que venía de Bariloche. Pasó Neuquén, Río Negro e ingresó al pueblo. Por qué no lo paró la policía de La Adela si no querían que entrara”, se preguntó.

“Los camiones paraguayos, brasileños, pasaron aduana, de esa manera llegaron a la estación. Se los dijo el propio fiscal cuando la jueza vino a clausurarnos. Se ve que acá la quieren tener más grande que el presidente”, resaltó.

“¡No andan autos en la ruta! Que lo sepan todos. Los que andan en la ruta son los camioneros, los que nos traen la comida, los pañales, no lo pueden entender, ¿qué tanto les molesta que anden los camioneros?”, se preguntó Cali.

