SiTraJ: “Debemos dejar en claro que la justicia no es un servicio esencial”

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales manifestaron que evalúan cómo será el regreso de los trabajadores, destacando que se debe garantizar la seguridad no solo en los edificios judiciales de las diferentes circunscripciones, sino también en los 64 juzgados de paz.

En un comunicado de prensa del SiTraJ informaron que “se está evaluando cómo será el regreso de los trabajadores judiciales una vez que se flexibilicen las excepciones para los diferentes sectores administrativos, en el caso que la justicia sea uno”.

Resaltan que entienden: “la urgencia de algunos sectores sociales, pero priorizamos la salud y seguridad de los trabajadores judiciales. Se debe garantizar la seguridad no solo en los edificios judiciales de las diferentes circunscripciones, sino también en los 64 juzgados de paz, estos por compartir espacios en común con el registro civil no son tenidos en cuenta en los pedidos que efectúan los trabajadores, La seguridad tiene que ser también para ellos y debe ser provista por el superior Tribunal de Justicia”.

Precisaron que “se están adoptando medidas como, por ejemplo: en las mesas de entradas, señalizaciones sobre las distancias que debe haber entre personas, alcohol en gel, higiene de manos. En los autos oficiales hay una especie de división que separa al conductor del pasajero, pero estas medidas deben replicarse en toda la provincia”.

Desde el el SiTRaJ remarcaron que les preocupa: “porque consideramos que debe ser una opción y no una obligación y actualmente se está realizando, son los trabajos desde los hogares HOME OFFICE o Teletrabajo mediante el SIGE (sistema informático de gestión de expediente) SIGELP (sistema informático de gestión de expedientes penales). Esto resulta novedoso, pero debe ser tomado como una eventualidad extraordinaria dada la situación de cuarentena obligatoria y no como una forma habitual de trabajo, ya que esta modalidad lo que hace es flexibilizar, quiebra la relación laboral, llevando al trabajador a un aislamiento individual con una hiperconexion full time, esto ocasiona en el trabajador angustia y ansiedad si no cuenta con los recursos tecnológicos para llevarlo a cabo, pero también es una transferencia de costo laborales hacia los empleados dado que pone a disposición de su empleador el consumo de internet necesario para implementar esta modalidad laboral, entre otros costos que deberá asumir”.

Desde el SiTraJ agregaron que “no se han definidos temas capitales como la confidencialidad de los expedientes y legajos que ya no se encontrarían con un lugar de acceso controlado como son los juzgados, y la alteración de la vida familiar que implica la falta de horarios fijos para trabajar lo que genera una desaparición de los limites existentes entre la esfera laboral y hogareña. El teletrabajo no debe ser tomada como la continuidad del trabajo actual, esta es una nueva modalidad de trabajo que no está legislada, indudablemente este será uno del tema que llevaremos a la mesa paritarias sobre todo cuando lo que está en juego son los derechos y salarios del trabajador”.

Finalmente indican que “Debemos dejar en claro que la justicia no es un servicio esencial eso es un tema que muchas veces se trae a la mesa de discusión, tenemos que hacer una diferenciación con respecto a otros sectores que si son esenciales como es salud, seguridad y algún rubro como obras sanitarias, electricidad que se manejan con guardia cuya interrupción pondría en peligro la vida y seguridad de las personas, argumentamos lo expuesto con lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como servicios esenciales a los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, la energía y el control del tránsito aéreo quedando más que claro, que no incluye al Poder Judicial”.

