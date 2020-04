COVID-19: Aseguran que establecimiento médico no respeta medidas de prevención

Pacientes de un centro médico contaron que no se respetan los turnos por hora y por persona y que tampoco lo hacen con la distancia social.

Uno de los pacientes se comunicó con Plan B Noticias para denunciar que la “Torre Médica” del bioquímico y exintendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga, “hace lo que quiere, atienden a todas las personas que se presentan y no se respeta la distancia social”, indicó.









El hombre, enojado por la situación, agregó que “llamé a los organismos correspondientes para hacer la denuncia pero me dijeron que no convenía, que no me metiera”.

“Labura hasta las 8 de la tarde desde hace un mes y no respeta nada. Esos médicos no respetan los 4 turnos por hora y hay médicos que tienen 20 pacientes cada uno y atienden a toda hora”, señaló.

“Indudablemente les interesa muy poco la salud de la gente, les interesa sus bolsillos”, se quejó.

La semana pasada una paciente hizo una presentación administrativa por las mismas supuestas irregularidades en el Instituto Oftalmológico Cortina.

