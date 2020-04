El MOFEPA criticó que la UOCRA dé los permisos a los albañiles “¿Se está cercenando la libertad de trabajo?”

Mediante un comunicado de prensa, el Movimiento Federalista Pampeano criticó que la UOCRA deba autorizar a los albañiles no sindicalizados a trabajar.

“¿Por qué tienen que demostrar que trabajan de albañil con un permiso que pasa por el sindicato? Cada actividad independiente deberá demostrar su ocupación ante el requerimiento policial como puede; si voy con una mezcladora, baldes, cucharas y fratacho, es que soy albañil y tengo derecho a trabajar. Ahora, si estoy circulando por la Perón con casco, calza y remera de ciclista en una bici todo terreno a las 2 de la tarde, presento ante el retén mi permiso del sindicato y digo que soy albañil, que voy a trabajar. ¿Qué pasa? ¿me van a dejan circular? Entonces, ¿puedo salir a pedalear con un permiso del sindicato?”, se planteó.









“Esta burocracia lo que hace, es fortalecer un sindicato que no tiene por qué hacerlo el estado, según nuestra Constitución Nacional”, criticaron.

“El derecho de asociación garantizado por la Constitución Nacional es el derecho de asociarse o no asociarse, y si bien la norma no obliga a sindicalizarse a la U.O.C.R.A., mete en los permiso al sindicato y lo están empoderando”, indicaron.

“Esto es lo que el peronismo siempre busca, éste es su proceder para acaparar poder, y lo más triste es que la oposición no dice nada, nadie se opone, por esta situación de pandemia que les da miedo a opinar. Bueno preferimos pensar eso, a que no existe oposición”, precisaron desde el MoFePa.

“En resumen ¿por qué tengo que ir a pedirle permiso al sindicato para que me deje trabajar, si yo no estoy afiliado al sindicato? ¿Todos los permisos pasan por los sindicatos? ¿Los de prensa también? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No se le animan a la prensa?”.

“Están violando el derecho de asociación, además de atentar contra la salud pública, atento a que hacen aglomerar una importante cantidad de gente pidiendo permiso que es lo que debemos evitar”,¡¡¡¡¡MUCHACHES NO HAGAN POLÍTICA CON EL CORONAVIRUS!!!!!”, manifestaron.

