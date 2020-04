Declaró Gauna, femicida de Valeria Coggiola: “La ataqué y no me acuerdo más”

Enzo Gauna, de 28 años, está acusado del femicidio de Valeria Coggiolo, caratulado legalmente como homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido contra la persona con la cual mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometido contra una mujer cuando el hecho haya sido perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.

“La cuchilla estaba en la mesita de luz…y la ataqué. A partir de ahí no me acuerdo nada más, ni cuántas puñaladas le pegué… me enteré lo de las puñaladas por el diario (sic)”, declaró hoy Enzo Walter Gauna, al hacerse cargo de la autoría del femicidio de su pareja, Valeria Coggiola, ocurrido el 25 de junio del año pasado, a la madrugada, en General Pico.









Al final de la audiencia, y antes de los alegatos, pidió hablar a través de su defensor particular, Gastón Gómez. Solo aceptó preguntas de él. Lo primero que hizo fue pedirle pedir a la familia de la víctima y, al final de su testimonio, se quitó el barbijo a pedido del presidente de la Audiencia de Juicio, Marcelo Luis Pagano. “Estamos juzgando a una persona a la que no le hemos visto la cara. ¿Podríamos vérsela?”, le pidió el magistrado.

Él, junto a sus colegas Carlos Federico Pellegrino y María José Gianinetto, conforman el tribunal que juzga a Gauna. En representación del Ministerio Público intervienen los fiscales Ivana Hernández y Guillermo Komarofksy; mientras que por las querellas lo hacen el defensor oficial Alejandro Caram –en nombre de Víctor Pérez, padre de los hijos de Coggiola– y Silvana Abraham, por la Secretaría Provincial de la Mujer.

El juicio es presencial, pero no público debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia del coronavirus. De hecho, la sala de audiencia modificó su escenografía habitual y el mobiliario fue reacondicionado para cumplir con el distanciamiento social y las medidas de seguridad sanitaria.

