Portezuelo: “evidentemente el lobby mendocino es mucho más grande que el nuestro”

El legislador nacional del PJ lamentó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de seguir enviando fondos para el avance de la obra de Portezuelo del Viento. “Vamos a seguir peleando por nuestros derechos”, aseguró.

“El diputado nacional del PJ, Hernán Pérez Araujo, lamentó la decisión del gobierno nacional de avanzar con la obra Portezuelo del Viento en Mendoza, luego de que el martes la provincia cuyana recibiera la tercera cuota correspondiente para avanzar en las obras.









“Lo que han dicho los funcionarios nacionales es pagarle a Mendoza. Han habido explicaciones cuando se dictó el decreto de reperfilamiento de deudas hace dos semanas. Nosotros presentamos un proyecto para derogar esa parte pertinente del decreto que reperfilaba toda la deuda argentina en dólares bajo legislación nacional, menos Portezuelo”, se lamentó.

“Verdaderamente, no le encuentro justificativo jurídico, no le encuentro racionabilidad a la cuestión. Lo hemos hablado. Evidentemente no entienden las razones o el lobby mendocino es mucho más grande que el nuestro y esto lo digo a título personal”, dijo en declaraciones radiales.´

“Por ahí estamos en una pelea de David contra Goliath, ¿pero qué nos queda? ¿Mandarnos a guardar, callarnos, como hicieron muchos durante cuatro años y que ahora por ahí hablan? ¿O seguir peleando por los derechos de la provincia de La Pampa? Vamos a seguir peleando por estos derechos”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

Consultado sobre qué se ha avanzado para la construcción de Portezuelo, Hernán Pérez Araujo dijo que ahí resiste la gravedad de las decisiones de Nación. “Se han enviado 20 millones de dólares en dos cuotas, hasta ayer, para una obra que para todavía no ha iniciado Mendoza, que ha llamado a licitación y que no ha vendido un solo pliego”.

“Ahora empezamos a avizorar cuestiones internas y las empresas pequeñas se quejan de costos, donde pareciera que los quieren dejar afuera y que habría alguna especie de lobby para la empresa de Pescarmona”, dijo el legislador nacional del PJ por La Pampa.

“Por eso recurrimos al Estado Nacional, al gobierno nacional del que yo me siento parte. Apoyamos al Presidente y le dimos todas las herramientas legales, le presentamos un proyecto de ley, les contamos toda la historia a los funcionarios nacionales. Parecía que podía haber alguna reversión de la situación, pero le estamos diciendo al mundo y a los acreedores que van a tener que esperar y ver si esta deuda fue legítima o no”, dijo.

“Y esta deuda (por Portezuelo), también podría entrar. Yo insisto esta deuda es producto de un acuerdo político espurio entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. Pero dejaron una trampa, emitieron títulos de deuda por la totalidad del presupuesto para hacer Portezuelo del Viento y que lo pague el gobierno siguiente”, criticó.

“Además, se provincializó la obra para escaparle a todos los controles legales, a los controles de la legislación ambiental y la requisitoria que ha hecho la Corte Suprema de la Nación en casos análogos. No sé cuán legítima es esta obra”, afirmó.

