Más de 2000 obreros se anotaron para realizar trabajos en la construcción

En dos días se registraron entre Santa Rosa, General Pico y Acha. Aclararon que la UOCRA, junto a la Cámara de la Construcción, solo colaboran en el registro del personal. “No se pregunta si están afiliados o no a la UOCRA, esto es una cuestión del gobierno, que nos pidió colaboración”, dijo Roberto Robledo.

El secretario general de la UOCRA, Roberto Robledo, salió al cruce de distintos sectores debido al papel del gremio en el registro de albañiles y cuentapropistas para realizar obras en el ámbito privado de la construcción.









El también diputado provincial del PJ, aclaró que la UOCRA no es un filtro que decidirá quién puede trabajar y quién no, como se dejó trascender. “La UOCRA fue invitada por la Secretaría de Relaciones Laborales junto a la Cámara de la Construcción a ser parte de esto porque la mayoría de los empleados públicos están en sus casas”, dijo en declaraciones radiales.

“Lo que nosotros hacemos es juntar la información, hacer una ficha y esa ficha también es ingresada por Secretaría de Relaciones Laborales, con todos los datos de las personas. O sea que Relaciones Laborales, ya no junta datos. Cuando va el trabajador, pone la dirección de la obra, del trabajador y emite en este caso el permiso de circulación” explicó Robledo.

“En este caso puntual fuimos invitados para colaborar, junto con la Cámara Argentina de la Construcción y no estamos para verificar si son afiliados o no. Ahí va toda la gente que necesita. Lo que juntamos es la información en una ficha, se la damos al trabajador, la firma, va a Relaciones Laborales, que toma el nombre y domicilio de la persona y emite el certificado”, señaló.

“Nosotros lo que hicimos fue poner diez personas a hacer planillas, porque en dos días, entre Santa Rosa y General Pico, Relaciones Laborales ha dado más de 2000 permisos”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“La idea principal fue, sabiendo que se iba a congestionar mucho colaborar en este sentido, debido a la ansiedad para salir a trabajar y tomamos recaudos para que la gente estuviera el menor tiempo posible y fuera lo más efectivo que se pudiera para que no hubiera amontonamientos y todo lo demás”, dijo Robledo.

El secretario general de la UOCRA afirmó que la intención es ayudar a organizar la tarea. “Somos parte de la organización y en eso estamos agradecidos. Esto pasa por la Cámara de la Construcción, por ahí pasa todo. Las empresas van allí, como tienen metros cuadrados por cantidad de personas, presentan fichas técnicas y luego vienen con los listados de personal, para que verifiquemos la cantidad de personas”.

“Eso se manda a la Secretaría de Relaciones Laborales, que emite el permiso para que el trabajador se desplace o presente ante la fuerza de seguridad que lo requiera. El trámite es simple, gratuito y no tiene que ver con un control que quisiéramos pasar o utilizar esa información. Hoy por hoy, lo que nos interesa es que la gente tenga trabajo”, aclaró.

“Quienes trabajan para las empresas, son todos afiliados a loa UOCRA y los otros muchachos, a veces están bajo relación de dependencia, por lo que conocemos a todos o tienen un amigo dentro del gremio. La mayoría son constructores, o profesionales que se van a presentar para adquirir el permiso, porque hacen un seguimiento de obras”, explicó Robledo.

Robledo afirmó que ya se sumaron más de 2000 trabajadores al registro. “Ayer estuvimos en Acha también y se sumaron 100 personas. Hoy se iba a continuar el trabajo. Están abiertas las sedes de Acha, General Pico y Santa Rosa”, aclaró.

Consultado sobre cómo es el registro con changarines, Robledo afirmo que se realiza de la misma forma. “Vienen, llenan una ficha, ponen sus datos, van a Relaciones Laborales y con esa ficha le dan el permiso para transitar”.

“No se pregunta si están afiliados o no a la UOCRA, esto es una cuestión del gobierno que nos pidió colaboración, no de la UOCRA, es un trabajo en conjunto como institución. Manejamos algunas cosas que son gubernamentales también, como cuando se manejan fondos de obras sociales, no se manejan fondos de la UOCRA o el sindicato, son los fondos recaudados y depositados por AFIP. Se mezclan responsabilidades con cosas del Estado”, explicó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios