Cuarentena: habilitan servicio doméstico, servicios profesionales, a todos los comercios y salidas recreativas

De 8 a 18 trabajará el servicio doméstico, por la tarde, abren todos los comercios, trabajan sectores profesionales y los fines de semana y feriados, se habilitaron las salidas recreativa de 8 a 18, en forma de caminatas.









El gobernador Sergio Ziliotto anticipó que los comercios que todavía no fueron habilitados y los profesionales de distintos sectores, podrán trabajar todos los días por la tarde, de 14 a 18. Los otros comercios, los que ya están abiertos, siguen con el régimen vigente, de 8 a 20.

Y el servicio doméstico, de 8 a 20, porque no implica aglomeración de personas.

Por último, las salidas recreativas se habilitan sábados, domingos, y feriados, de 8 a 18, una hora por día, a 500 metros a la redonda del domicilio y solo para hacer caminatas.

Las principales definiciones del gobernador de La Pampa.

“Todas las actividades que vamos poner en marcha, serán a partir de la tarde. El servicio doméstico va a poder trabajar de 8 a 18, porque no significa aglomeración de personas”, anunció.

“Las profesiones liberales, en horario de tarde con turnos y la apertura de los servicios de peluquería, en horarios de tarde”, destacó.

“Todas van a tener que sacar el permiso de circulación provincial que se va a poder gestionar en el portal del gobierno de La Pampa para que lo puedan tramitar”, destacó

“Por último, como lo ha destacado la Cámara de Comercio de General Pico. Hemos decidido que en horas de la tarde de lunes a viernes de 14 a 18, todos los comercios, van a poder vender con atención al público. Todos sujetos a protocolos de funcionamiento y sanitario”, anticipó.

Por último habilitó las salidas recreativas los “Sábados, domingos y feriados, de 8 a 18. La recomendación para evitar grandes aglomeraciones, es una caminata de una hora y no a más de 500 metros de su domicilio. Es muy difícil de controlar, se trata de responsabilidad social. Un padre puede salir con 2 niños, no adolescentes”.

Sobre las salidas recreativas dijo que deberán estar “podrán salir de a dos personas, respetando las distancias”.

Descartó la vuelta al trabajo de los estatales porque “es como los docentes, los lugares de aglomeración de personas, como los espectáculos públicos o los gimnasios, serán los últimos en volver a la normalidad”.

La provincia, Ziliotto descartó “la baja de salarios. Hemos tenido que auxiliar a municipios y comisiones de fomento, pero se descarta la baja de salarios. No sabemos dónde estamos parados”.

“En el sector privado, en épocas de crisis, hay una patronal y un sindicato. El estado puede arbitrar en casos de controversia ante las leyes de trabajo. En este caso, los sindicatos han acordado el cobro del 75 % porque saben que no van a volver pronto. Yo no justifico porque no conozco en detalle. Los sindicatos y la patronal han tomado decisiones y ellos saben lo que se necesita para mantener la fuente laboral”, indicó.

“El gran desafío es que no haya circulación de virus local, pero ustedes saben que estamos rodeados. La vigilancia epidemiológica y el control del estado es muy fuerte, especialmente a la vera del Río Colorado. Lamentablemente Río Negro está en el mismo nivel de circulación que los grandes centros urbanos”, resaltó.

La pandemia

En conferencia de prensa junto al vicegobernador Mariano Fernández, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos, Pablo Bensusán, el el de Salud, Mario Kohan, y el Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, el gobernador de La Pampa especificó la modalidad a cumplir para la liberación de algunas actividades económicas.

“Llevamos 20 días sin contagio y en estos 40 días de cuarentena, hemos construido una respuesta social a la pandemia con gran participación y responsabilidad de la sociedad pampeana”, dijo.

“Desde el gobierno provincial nos encargamos en el objetivo principal de enfrentar la pandemia, achatando la curva. Hoy en la provincia de La Pampa, la curva no existe”, agregó.

“En segundo lugar nos dedicamos a sostener el sistema de salud público y privado. En 10 días vamos a incorporar 102 camas de medicina general en los hospitales modulares de General Pico: vamos a tener 91 camas de terapia intensiva y 531 camas de medicina general en toda la provincia”, enumeró.

Estudiantes en otras provincias

Consultado sobre si el gobierno va a poner colectivos para traer pampeanos que fueron a estudiar a otras provincias, dijo que “el gobierno intentó hacerlo, fue prueba y error, fue una demanda terrible, y todavía no se ha tomado una decisión. Seguramente las empresas de micro que quieran hacer eso, deberán consultar a las autoridades y nosotros pondremos delante de eso el protocolo y la salud. Una persona que viene de afuera de la provincia, o del exterior, debe hacer cuarentena por 14 días. Y si convive con un grupo familiar, todos tienen que hacerla”, dijo.

