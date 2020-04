“Hay que ser más duros con aquellos que continuamente infringen las normativas laborales”

Desde el Centro de Empleados de Comercio criticaron la demora en el pago de salarios, sobre todo en grandes firmas.

El subsecretario general del CEC, Rodrigo Genoni, fue muy crítico con empresarios de firmas que no abonan en tiempo y forma los sueldos a empleados y empleadas de comercio.









El dirigente mercantil diferenció a aquellos comerciantes que con esfuerzo y hasta con demoras han podido completar el pago de haberes a las y los trabajadores y se distanció de otros que todavía adeudan parte de los salarios de marzo. “Hasta que no me digan lo contrario, voy a seguir pensando que son unos explotadores y me van a tener atrás siempre”, señaló.

“Y cuando el Secretario de Trabajo me habilite a hacer una medida de fuerza, lo primero que voy a hacer es una medida de fuerza contra Grido”, afirmó en referencia a la heladería que demora el pago de haberes a empleados y empleadas de Santa Rosa.

“Acá hay que trabajar mucho en la legislación laboral a nivel nacional. Hay que ser más duro con las sanciones con aquellos que continuamente infringen las normativas laborales”, señaló el subsecretario general del CEC.

“Una persona que no cumple en tiempo y forma con el salario del trabajador, tiene una multa casi ínfima. Una persona que tiene un empleado en negro, lo blanquea y también las multas son ínfimas. Lo que hay que hacer es combatir todo esto, ser más severo con este tipo de empresariado que no queremos”, precisó en declaraciones radiales.

En el caso de Grido, Genoni aclaró que la franquicia es para la comercialización. “Pero la empresa, son personas físicas de acá”, manifestó.

Por otra parte se refirió a la posibilidad, adelantada por CAME de una reducción salarial para empleados y empleadas de comercio. “No hay ningún acuerdo hoy firmado que habilite la quita de un 25% al salario de los trabajadores de comercio. Ni siquiera a nivel nacional”.

“Ahora, se firme o no a nivel nacional este acuerdo, en La Pampa no es aplicable, porque las actividades ya están habilitadas a partir del lunes y para el lunes, los haberes de los empleados de comercio, ya están liquidados, en el mes de abril”, señaló a Radio Noticias.

“Lo que sí es cierto que se van a considerar excepciones, como pueden ser las agencias de viaje, que son actividades que no están trabajando. Ahí analizaremos cada caso especial, veremos si han tomado recaudos financieros y si han cumplido con el llenado de formularios nacionales para recibir la asignación complementaria salarial y las atenderemos en Garibaldi 310, con todas las medidas de seguridad. Pero como regla general, no se aplica esta quita”, aclaró.

