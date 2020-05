Aliaga: “Cristina te pido que vayas para atrás con el aumento a los empleados del Congreso”

El exdiputado provincial de Cambiemos, Maximiliano Aliaga, fue uno de los primeros en la arena local en salir a repudiar el incentivo que la vicepresidenta, Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidieron otorgar a las y los trabajadores del Congreso que trabajan durante la cuarentena.









“Hola Cristina, hola Sergio Massa, ojalá les llegue este video, hay muchos pampeanos Cristina que trabajan con vos. Mi nombre es Maxi Aliaga, soy ex legislador de Cambiemos en La Pampa soy productor agropecuario, tengo una empresa, tengo empleados, estamos todos haciendo un gran esfuerzo para sostener durante la pandemia el trabajo de todos”, expresó Aliaga en un video grabado para las redes.

“Ha caído el consumo, se han caído las ventas, está muy difícil desarrollar la actividad privada hoy en Argentina porque están cerradas muchas de esas actividades que el sector productivo necesita”, dijo.

“Recién me entero que, así y todo han decidido aumentarles 70 mil pesos a los empleados que han trabajado durante la pandemia. La verdad que hay muchísimos argentinos que no tienen la suerte de tener trabajo, otro tanto que lo van a perder en los próximos meses y años”, manifestó el ex diputado provincial de Cambiemos y pidió “como ex miembro de política activa te pido que vayas para atrás con el aumento a los empleados del Congreso”.

El plus, que equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas, les será otorgado a los empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena.

Esto equivale a $2.300 por día, cifra que no servirá como base de cálculo para cualquier otro adicional, bonificación o suplemento y no será objeto de los aportes y contribuciones de leyes previsionales y asistenciales ni de las retenciones por cuotas sindicales.

De esta manera, si un trabajador asistió al Congreso los 25 días hábiles desde el 20 de marzo a la fecha, estará percibiendo un plus de $57.500. Y se le sumarán otros $11.500, lo cual daría un total de $69.000.

Fueron excluidos del plus los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del Congreso de la Nación.

El reclamo de Aliaga es en el marco del rechazo que el bloque de legisladores de Juntos por el Cambio hizo en ambas cámaras y pidió que «se revea y se derogue».

Mientras a todos los empleados que aún conservan sus ingresos les recortan el salario, Cristina Kirchner acuerda un aumento de hasta 69 mil pesos para empleados del Congreso. No sólo no se recortan sus ingresos sino que se ríen en la cara de la gente. pic.twitter.com/wjYD9AmRRx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 2, 2020

