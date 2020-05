Tinelli compartió video de artistas pampeanos: “le canté a mi hija que es médica y en la noche me dice no doy más”

Los artistas pampeanos Juan Fadón y Carola Sogo Laurenzano publicaron un video el cual fue compartido por el conductor Marcelo Tinelli.

Esta semana Juan Fadón subió un video en las redes sociales de un ciclo que creó que se llama Telesesiones. En el video Caro Sogo Laurenzano cantaba “Palabras para Julia”.

El video fue compartido por el conductor de Bailando por un Sueño, Marcelo Tinelli, donde dice: “le dedicó esta canción a su hija médica que todos los días enfrenta junto a sus compañeros esta terrible pandemia”.

Plan B habló con Laurenzano que contó que “Jamás creí que ese tema se viralizara, porque primero cuando la canté venia atravesando una gripe y mucho no podía cantar y segundo que no busque la perfección sino cantarle a mi hija, era una canción cacera para mi hija. Es una entrega de sentimiento de dolor”.

Señaló que la canción “Le afecta mucho” ya que hace dos meses falleció su padre y su hija es médica en Córdoba: “esta permanentemente en contacto con el coronavirus”.

Laurenzano indicó que la idea de los videos es de Juan: “nos manda melodías ejecutadas por él en el piano a los artistas y uno hace un video donde graba la canción y se lo devuelve donde él lo arma y lo publica”

“Nos enteramos de Tinelli la había subido a sus redes, yo no sé cómo le llegan estas cosas a Tinelli, pero nos sorprendió mucho y evidentemente fue mucha la repercusión ya que tiene muchos seguidores. Mucha sorpresa y emoción”.

La cantante también contó que el año pasado el conductor televisivo ya había compartido otra canción de ella cantando boleros.

-¿Por qué elegiste está canción?

-Palabras para julia tiene una letra muy particular, es maravillosa y coincidía totalmente con lo que a mi me pasaba con Camila, que cada llamado en la noche es no doy más pero sigo adelante. Una parte de la letra dice tú no puedes volver atrás porque la vida así te empuja, hacia un abismo interminable. En realidad le invita a que siga, la estimula, tiene una letra maravillosa.

Caro Sogo Laurenzano se emocionó al decir estas palabras “la canción es lo que me ha pasado con Camila, estimularla todos los días a que siga a pesar de que está en riesgo y yo veo su fortaleza de no querer abandonar ese frente”.

