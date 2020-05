La Pampa es la cuarta provincia con mayor acceso fijo a Internet

La pandemia de coronavirus también expuso el grado de conectividad en todo el país. La Educación, una de las actividades que más necesitan del acceso a internet hasta que se puede volver a dictar clases en las aulas.

La Cámara Argentina de Internet realiza un informe semestral sobre el acceso a la red de redes en los distintos puntos del país. El último, que refleja la situación del segundo semestre de 2019, ubica a la provincia de La Pampa en el cuarto lugar sobre 24 con 77,5 conexiones cada 100 personas. En la cabeza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 112,7 cada 100 personas.









El servicio y su calidad quedaron en el centro de la escena desde la pandemia de coronavirus. En especial por la educación y el teletrabajo.

Sobran la noticias en las que se da cuenta de “reuniones virtuales” que utiliza desde el presidente de la Nación con sus funcionarios y funcionarias, gobernadores, intendentes, hasta la de un gerente o jefe de sector con su empleados y empleadas.

Pero, uno de los más importantes y necesarios es el servicio de Educación. La pandemia obligó a determinar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo, peor con suspensión de clases desde el 13 de marzo, apenas una semana después de iniciado el ciclo lectivo.

Las escuelas de todos los niveles, tanto públicas como privadas de gestión públicas, pusieron en práctica la educación a distancia por internet. Y allí se revelaron otras desigualdades del sistema social y económico en el que vive el país.

Recomendación mediante del Ministerio de Educación de La Pampa para que no haya evaluaciones y que le “bajen un poco la pata” a la cantidad de materiales, que tanto docentes como estudiantes indican que es superior en cantidad respecto al que se da durante un dictado tradicional de clases, en nuestra provincia, una de las más conectadas, se encuentra con que 22,5 personas cada 100 no tiene acceso a internet, y con ello, no tiene acceso a la educación.

Y eso que La Pampa está entre las más conectadas del país. La diferencia, y la exclusión educativa, tiene su punto máximo en Formosa, donde casi 70 personas de casa 100, no tienen conectividad. Entre las que dejan a afuera de la red hasta 50 de cada 100 personas se encuentran además La Rioja, Chubut, Salta Jujuy, Mendoza, Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chaco, Santa Cruz Catamarca y la ya mencionada Formosa.

Una por una, esta es la situación de “conectividad” de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aries. El número indica la cantidad de personas conectadas cada 100 que habitan en cada lugar.

CABA 112,7

Tierra del Fuego 96,5

San Luis 85,2

La Pampa 77,5

Buenos Aires 69,4

Santa Fe 68,9

Córdoba 68,6

Neuquén 64,1

Río Negro 63,4

Entre Ríos 57,9

Santiago del Estero 55,3

La Rioja 47,9

Chubut 47,6

Salta 44,5

Jujuy 44,3

Mendoza 40,7

Tucumán 39,5

Misiones 39,3

Corrientes 38,5

San Juan 37,1

Chaco 35,9

Santa Cruz 35,6

Catamarca 30,9

Formosa 30,1

Informe: Plan B Noticias

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios