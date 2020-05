COVID-19: Salud y Economía, los problemas que más preocupan a las y los argentinos

En una encuesta realizada en el mes de abril, se reveló que solo la mitad de los argentinos tiene miedo de contagiarse y casi 7 de cada 10 personas, se sienten más seguras usando tapabocas.

Ya pasaron los primeros 40 días de aislamiento y se puede decir que han cambiado muchas cosas en la vida de los argentinos.

Las incógnitas continúan siendo muchas y por eso Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó una encuesta a más de 3.300 trabajadores argentinos para conocer cómo pasaron este primer periodo cuarentenal, qué cosas cambiaron, qué les preocupa y cómo se imaginan la vuelta al trabajo.









Sorpresivamente, sólo la mitad de los argentinos (50%) tiene miedo de contagiarse. Sin embargo, casi 7 de cada 10 se siente más seguro usando tapabocas.

Transporte público y el viaje al trabajo

Al consultarles si creen que tienen más chances de contagiarse cuando termine la cuarentena y vuelvan a ir a trabajar, el 58% respondió que sí. El 29% cree que no y el 13% prefirió no contestar.

Para muchos, el colectivo (42%) es el transporte público más inseguro a la hora de pensar en un contagio, luego el subte (37%), el tren (15%), el taxi (1%), y ninguno de las anteriores para el 5%.

Casi la mitad de los encuestados admitió que dejaría de viajar en transporte público por el coronavirus para ir caminando o en bicicleta. El 31% no puede pensar en esa opción ya que, por más que quisiera, la distancia de su domicilio al trabajo no se lo permitiría. El 10% ya decidió que viajará en auto cuando la cuarentena se levante y el 12% viajará de la forma habitual.

¿Qué pasó con los consumos, gastos y deudas?

Al consultarles sobre los gastos que están teniendo durante la cuarentena, los resultados fueron bastante variados: un gran porcentaje (38%) gasta menos de lo normal, pero también un gran número dice gastar más (34%), en tanto que un 28% gasta exactamente lo mismo estando más tiempo en casa que antes.

Algo similar sucede al consultarles sobre el consumo, el 40% consume más durante los días de aislamiento, el 35% consume lo mismo que antes y el 25% dice consumir menos.

7 de cada 10 encuestados compran en lugares de cercanía a su domicilio, mientras que el 20% elige la tienda que ofrece mejores precios aunque no sea cerca de su casa. Sólo el 5% de ellos realiza sus compras por internet.

Además, se les consultó si dejaron de pagar alguna cuenta o servicio debido a la situación actual. Más de la mitad de los encuestados (54%) admitió que continúa pagando todos sus gastos con normalidad, pero algunos sí tuvieron que posponer los siguientes pagos (*):

El Gimnasio 20%

Los servicios públicos 14%

La tarjeta de crédito 14%

La cuota del colegio de los chicos 5%

La obra social 4%

Alquiler 6%

Otros 12% (facultad, expensas, gastos del auto, abono del celular, deudas y préstamos, entre otros).

El regreso al trabajo presencial

Seguramente, al volver al trabajo las empresas deberán implementar algunas medidas para el cuidado de sus empleados. Según los encuestados, éstos son los cambios que deberían hacer las compañías donde trabajan (*): que los empleados no trabajen todos juntos y lo hagan por tandas (39%), poner alcohol en gel en todos los espacios (39%), permitir el trabajo remoto hasta que pase la crisis sanitaria (34%), entregar barbijos (33%), poner servicio de combis para el traslado de los empleados (13%) y poner box o divisiones en los espacios de trabajo para mantener una distancia prudencial entre los trabajadores (12%).

¿Qué es lo que más les preocupa a los argentinos?

La salud (32%) y en casi igual medida la economía del país (30%) son las cuestiones que más les preocupan, y por supuesto que el tema laboral no se queda atrás (21%):

¿Cuántos están de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno? 6 de cada 10 sí lo están y, mientras que un 34% respondió “más o menos”, otro 6% no está de acuerdo con las medidas implementadas.

Los secretos de la cuarentena

Éstas son las actividades que algunos no hacían antes de la cuarentena y ahora despertaron su interés: el 56% se puso a hacer arreglos en la casa que tenía pendientes, el 44% cocina más que nunca, al 35% le tocó limpiar su casa, el 33% implementó la lectura, el 24% se quedó sin excusas y se puso a hacer gimnasia, y el 13% tuvo que acompañar a sus hijos con las tareas del colegio.

¿Qué es lo único que los argentinos no cortarían por nada del mundo durante la cuarentena? Y sí, por favor que no les falte internet (79%) y las plataformas de streaming de películas y series (8%). A otros no les puede faltar el cable (4%), el delivery (3%), las plataformas de streaming de música, podcasts y videos (2%), ni los juegos online (1%).

¿Cuántas veces salen de la casa por semana?

1 vez por semana: 40%.

2 veces por semana: 20%.

3 veces por semana: 12%.

4 veces por semana: 4%.

5 veces por semana: 3%.

6 veces por semana: 2%.

Todos los días porque trabajo: 13%.

Tengo mascota; salgo varias veces por día: 4%.

La encuesta realizada por Adecco se realizó bajo la siguiente metodología:

(*) Pregunta con posibilidad de respuestas múltiples.

Metodología del relevamiento

Personas encuestadas: 3.320.

Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino

Período de relevamiento: Abril 2020

Acerca de Adecco Argentina

Presente en el país desde hace más de 30 años, Adecco Argentina es líder absoluto en la contratación de personal y ofrece soluciones integrales en el área de Recursos Humanos. Cuenta con más de 60 sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. Adecco Argentina dispone de una media semanal de 1.200 clientes activos en cuyas empresas prestan servicios más de 11.000 personas. Para mayor información, ingrese a: www.adecco.com.ar

