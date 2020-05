El CEC y la Cámara de Comercio firmaron un acuerdo para el uso obligatorio de tapabocas para clientes

Mediante un convenio marco firmado por el Centro Empleado de Comercio y la Cámara de Comercio, se exigirá a los clientes que se acerquen a los locales el uso de tapabocas o barbijos.

El acuerdo fue firmado este martes en horas de la mañana. “Esto lo acabamos de firmar, debido a la situación que se produjo ayer, en la cual mucha gente, clientes, andaban sin barbijos y de acuerdo a la referencia del gobierno provincial, nos pareció adecuado firmar esto para hacerle entender a los clientes que es importante también que no solo nosotros tengamos los barbijos cuidando a los clientes, sino que ellos sean solidarios y usen de la misma manera, para cuidarnos entre todos”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Nevares.









Nevares dijo que “esto no es una obligatoriedad, es una exigencia a los clientes que entiendan tenemos que cuidarnos. Porque si hay un caso de rebrote de la pandemia, van a decir que pasó porque se abrió el comercio. En realidad no, a veces hay desaprensión y debemos cuidarnos entre todos. Esto no es contra de nadie, sino a favor. Por ahí el gobierno no quiere ponerlo como exigencia, pero nosotros creemos que sí, haciéndole entender a los clientes el uso del tapabocas o barbijo”, afirmó en declaraciones radiales.

Nevares destacó la buena relación entre empleados y empleadores. “Somos todos parte integrante de este sistema, nadie se pone el papel de policía o contralor. Estamos todos trabajando para hacerle entender a la gente que hay que cuidarnos”, dijo a periodistas de Radio Noticias.

“Nosotros como Cámara, hemos hecho unos folletos con estas directivas y vamos a imprimir esto que hemos firmado para ponerlo en la entrada de cada comercio. Es una exigencia que nos beneficia a todos”, resaltó Nevares.

El presidente de la Cámara de Comercio resaltó la decisión del gobierno provincial de reabrir la actividad comercial en horas de la tarde. “Ayer hubo muy buena actividad y fue buena la relación en el comercio, entre empleado y empleador. Lo mismo que la decisión que tuvo el gobierno de ampliar esto, ha sido una decisión muy buena. Ayer estábamos muy contentos todos, incluso con el horario. Siempre tenemos que cuidarnos un poco más y creo que esto es una ayuda para el gobierno”.

“Hace un rato el ministro dijo algo de esto y hay que pensar que por la premura del caso, se dejan cuestiones en las que hay que tener sentido común y llevarlas adelante”, agregó Nevares.

Consultado sobre cómo ven la situación hacia adelante, Nevares dijo que “luego de tanto tiempo en que se decidió la apertura, la gente salió a cumplir algunas necesidades. También tiene que ver la época del mes, es comienzo y hay más circulante”, analizó.

“Además, veníamos con un pequeño proceso de reactivación. Ahora hay que ver qué pasa en los días posteriores. Se cumplió una demanda y creo que la gente va a estar reticente para salir. Debemos cuidarnos para subsistir en esta situación no pensada y fuera de lo común”, dijo.

Preguntado sobre si hay problemas de abastecimiento o provisión de mercaderías, Nevares dijo que “el transporte local se ha manejado muy bien. Hay muchas fábricas o proveedores que están en Buenos Aires y eso está complicando y puede haber algún faltante de mercadería. Puede haber algún problema de provisión de productos”.

“Siempre decimos que Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Rosario, son núcleos complicados y normalmente son proveedores de todos nosotros”, cerró Nevares.

