El presidente de Unidad Básica Villa Alonso, Oscar Christensen, envió una nota a la sección Libertad de Expresión de este medio para referirse a cómo la oposición al Gobierno Nacional y Provincial “no valoran la vida, sino que su prioridad es la economía y sus propios intereses partidarios”

Además en la nota, destaca su apoyó a las medidas del Ejecutivo Provincial como Nacional, en el marco de la pandemia del Coronavirus.

Textualmente expresa lo siguiente:

LA PAMPA NO ES UNA ISLA

La peligrosidad de los medios nacionales y las redes sociales

Estamos viendo una entente entre algunos políticos opositores y algunos medios hegemónicos nacionales que, egoístamente, pretenden obtener rédito político para operar a favor de un sector económico, cuya nave emblema es la alianza Cambiemos, ahora reciclada con el nombre de Juntos por el Cambio.

Egoístamente porque utilizan una situación de estrago, como es el Covid 19, para posicionarse en el debate político partidario sin importarle la situación sanitaria de la Argentina en su totalidad. Ese desinterés que demuestran por la salud y por los segmentos más vulnerables de la población ya lo habían ejecutado durante el gobierno de Macri, pero lo más difícil de entender es que los mismos que fueron perjudicados en esos cuatro años, hoy tomen como bandera las mismas mentiras que llevaron al país a endeudarse por cien años, una pobreza de más del treinta por ciento y a una inflación del cincuenta por ciento.

La desastrosa situación económica y social, más un escenario impensado de pandemia recibieron al nuevo gobierno argentino como para exigirle una demostración de capacidad y conducción política; pero la experiencia sumada al sentido de solidaridad que el Presidente ha demostrado, le llevaron a tomar decisiones acertadas para enfrentar con éxito la circulación del Coronavirus en la Argentina; pero eso parece que no fue suficiente. Hay intereses económicos y de sectores políticos que solo le importan las razones políticas y económicas a costa de muchas muertes para sentirse avalados.

Tal vez, el Presidente con todos sus sentidos puestos en la preservación de la vida y la salud de su pueblo, menospreció la capacidad destructora de la oposición política y llegó tarde a reaccionar ante el ataque inhumano y voraz de la oposición tratando de destruir el setenta por ciento de imagen positiva de Alberto Fernández.

En La Pampa no se está ajeno a este escenario de mentira y manipulación de las noticias.

Si bien los medios locales y provinciales son bastante objetivos, veraces y ecuánimes no están exentos de la influencia nacional, pero no por su condición de medio informativo, sino, porque las empresas de sistema de cable ponen a disposición del televidente y del oyente de radios porteñas, noticias e información que provienen de canales y radios nacionales con una tendenciosidad muy difícil de identificar. Es por ello que todos los pampeanos deben saber discernir qué información les compete y cual no; pero eso no es fácil. Es, tal vez, momento que el gobierno provincial intensifique sus mensajes políticos y sus acciones operativas para desarmar las noticias falsas que la oposición levanta en redes sociales.

No es un secreto que las redes sociales en La Pampa están muy activas y operando en contra del gobierno provincial. Una información indica que nuestra provincia tiene el 77% de su población conectada en internet; eso puede ser muy positivo para las estadísticas de conectividad, pero también se pueden constituir en un elemento destructivo en lo político.

El Gobernador de La Pampa está absolutamente inmerso en el control de la pandemia y totalmente identificado con salvaguardar la salud de todos los pampeanos, pero hay enemigos ocultos que pretenden su fracaso político; su alta imagen positiva le quita opciones a la oposición en las próximas elecciones parlamentarias de medio tiempo del próximo año y para ellos, eso no es bueno. Está muy bien la gestión por la pandemia, es excelente, pero la oposición y los grupos económicos no lo entienden así.

Se comprende la prioridad del gobierno provincial por mantener a La Pampa en un estatus libre de contagios, pero ello no es suficiente ante un avance de la oposición política que no valora la vida, sino que su prioridad es la economía y sus propios intereses partidarios.

Es importante que la política se imponga sobre los intereses sectoriales, la economía y el egoísmo partidario, aún a partir de algunas medidas antipáticas.

Acompañamos y avalamos todas las medidas del gobierno provincial en la persona de Sergio Ziliotto, cuyas decisiones no reconocen influencias ni recomendaciones externas con el solo propósito de alcanzar una mejor salud para los pampeanos. Como autoridades partidarias entendemos que es necesario contrarrestar las operaciones mediáticas y de las redes sociales que pretenden, con mentiras y manipulaciones; desconocer las acertadas medidas preventivas del gobierno provincial.

Oscar Christensen

Presidente Unidad Básica de Villa Alonso

Partido Justicialista

