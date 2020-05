Pampeano publicará un libro sobre Maradona: “es una obra inédita de la carrera de Diego”

El abogado pampeano, Diego Dal Santo, publicará en las próximas semanas un libro sobre las estadísticas como jugador de Diego Maradona: “busco que refleje la carrera del mejor futbolista de la historia”.

En conversación con Diego Dal Santo, adelantó que el libro del astro argentino es: “completamente estadístico y reúne todos los partidos que Maradona jugó de manera oficial y amistosa, desde que debutó en Argentinos en 1976 hasta que se retiró en Boca en 1997 por todos los clubes que jugó. También se detallan los partidos que disputó con la selección Argentina en juveniles y mayores desde su debut en el 1977 hasta su último partido contra Nigeria en el Mundial de 1994”.

El libro se publicará en dos formatos por Ebook e impreso. Se podrá comprar por Amazon, en la editorial o en librerías de todo el país. Además de Mercado Libre o la página de facebook/callediegomaradona

Por la situación que ha provocado el Coronavirus en Argentina, la imprenta de la editorial por ahora no está funcionando y habrá que esperar un tiempo: “hay un análisis de la situación económica para sacarlo a la venta, seguramente saldrá primero en Ebook que es más barato, después en papel. Lo que tengo claro es que tiene que estar impreso antes de octubre de este año que es el cumpleaños 60 de Diego”.

El libro no tiene definido el nombre: “lo tengo en la cabeza, pero prontamente lo daré a conocer”.

Dal Santo aclaró que el libro se divide en dos capítulos, clubes y selección, y cada partido tiene su ficha individual: “son aproximadamente 900 partidos, oficiales y amistosos, donde no incluye los partidos de beneficio o despedida de otros jugadores, ni tampoco de su carrera como técnico”.

Los partidos están en orden cronológico y bien detallados: “la ficha contiene cuáles equipos se enfrentaron, cuál fue el resultado, en qué estadio se jugó el partido, en qué ciudad, quién fue el árbitro, su nacionalidad, la calificación que le dieron los medios a la actuación de Diego y si coincidió que fue la figura o si la figura fue otro”.

Además, se puntualiza qué número de camiseta uso, si fue capitán, qué color fue la cinta de capitán, qué color de ropa uso.

Respecto a la actuación se detalla si Diego fue titular, lo reemplazaron, hizo goles o dio asistencia. Y si marcó como fue: de cabeza, de derecha, de zurda, con la mano, si fue de penal, tiro libre, jugada: “Al final te permite ver no solo la cantidad de goles que hizo Diego, sino cómo se conformaron esos goles”.

-¿Cómo nace esta pasión por Diego?

-La pasión la tengo desde siempre, de hecho, me llamo Diego por él, nací un mes después de que Boca se consagrará campeón Metropolitano el 15 de agosto y soy uno de los tantos Diego por él. Y al igual que todo chico que hoy quiere ser Messi o Cristiano Ronaldo o Neymar yo quería ser Maradona, y quizás seguramente por eso soy hincha de Boca.

Resaltó que la pasión por Diego: “me llevo no solo a escribir el libro hoy, sino a trabajar de albañil para ir al partido de homenaje de despedida en el 2001, ir a su museo, tatuármelo en una pierna e incluso yo en el 2003 presente el proyecto de la calle Maradona en Santa Rosa que se aprobó en el 2005 con lo cual se convirtió en la primera calle del mundo en homenaje a Diego”.

-¿Cómo surge el libro?

-Por un lado, me encantan las estadísticas y como mi pasión es Diego, todo se mezcló, entonces me di cuenta que no había un libro de Diego sobre estas estadísticas y que incluso en la web la información está muy limitada a partidos oficiales y que incluso no están bien detallados.

“Amplié esas estadísticas oficiales trabajando por ejemplo con El Gráfico, Clarín, La Nación, Popular y sobretodo descubrí los partidos amistosos de todos los clubes donde jugó, donde muchas veces en la web están o mal fechados porque señalan otro día o solamente se conoce que equipos jugaron”.

El abogado destacó que el 2016 fue clave para la construcción del libro: “empecé un posgrado en Buenos Aires que debía cursar una vez por mes viernes y sábado, entonces me iba el miércoles a la noche, llegaba el jueves y me iba temprano a la Biblioteca Nacional, estaba todo el jueves ahí, ni almorzaba, estaba tan contento con lo que hacía y descubría que fue maravilloso”.

Afirmó que esos dos años: “me permitió trabajar en serio con algo que yo tenía medio amorfo e incompleto porque no tenía un sistema de seguimiento de partido. A su vez lo coordine con trabajos en redes sociales, escribí por Twitter o Facebook a clubes, periodistas, diarios, federaciones de fútbol de otros países. Te podría decir que a partir del 2016 fue un trabajo mucho mas firme en lo que tiene que ver con el libro”.

-¿Qué significa hacer un libro de Maradona?

-Es un poco raro, no soy escritor, soy abogado y no escribí otras cosas antes, como primero es un desafío la tarea de la escritura y a su vez una gran responsabilidad porque pensar que va a estar en la calle y personas pueden gastar dinero en comprarlo, entonces uno busca que el producto este bueno y que a su vez refleje la carrera del mejor futbolista de la historia.

-¿Qué opinará Diego?

-Es una obra inédita de la carrera de Diego y espero que se entere para hacerle llegar una copia de este libro. Estoy seguro que algunas cosas no recordara y muchas otras le va a permitir recordar algunas anécdotas con detalles que seguramente lo harán poner contento.

El prólogo lo escriben dos personas cercanas al Pelusa. El preparador físico histórico de Diego y de la selección cuando Maradona fue técnico, Fernando Signorini. Además, el periodista Daniel Arcucci, que ha tenido contacto muy cercano con el exjugador en toda su trayectoria y autor del libro Conocer al Diego.

Por último, el libro contará con fotografías del japonés Masahide Tomikoshi, que el año pasado comenzó a largar fotos inéditas del Diez.

