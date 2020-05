Protesta en la municipalidad: “el centro va a ser un cementerio de comercios”

Un grupo de comerciantes «autoconvocados» realizó una protesta en el hall del municipio a la espera de ser atendidos por el jefe comunal, Luciano di Nápoli. Reclamaron que los comercios abran sus puertas de 9 a 17 horas. Criticaron a la Cámara y afirmaron que pocos pueden acceder a créditos para continuar con sus actividades. Serán recibidos mañana a las 11 horas por el intendente.

Un grupo de comerciantes «autoconvocados», se hizo presente esta mañana en el hall de la municipalidad e hicieron llegar sus protestas al intendente Luciano di Nápoli, respecto al horario comercial. Llevaron un petitorio que pedirán extender al Gobernador.









Gustavo Clemente, del comercio Docker, dedicado a la venta de ropa, expuso el reclamo de los comerciantes en la municipalidad. “Queremos tener una entrevista con el intendente, Luciano di Nápoli, por el tema del horario que se ha impuesto al comercio y que es insuficiente hoy para generar los costos operativos para mantener un negocio”, dijo a Plan B.

“En esa franja horaria, no nos sirve y necesitamos extenderlo de 9 a 17 horas de corrido, teniendo en cuenta que es de lunes a viernes y que el sábado no se trabaja. Y esto no es solo en Santa Rosa o General Pico, hay localidades del interior, donde las personas duermen la siesta y el horario que les sirve es de unas dos horas”, agregó.

—¿Y si el horario fuera al revés, en vez de la tarde sea a la mañana?

—Eso es lo que estamos planteando, que sea de 9 a 17 horas. Podría cortarse a las 14 horas. Ayer salió la gente, pero no a comprar. El lunes no fue Navidad. Se vendió bien porque se juntó la abstinencia de comprar con la de vender y el día estuvo lindo. La realidad es que no fue Navidad. Pero venimos de 45 días de caja cero y hay que hacer caja para empezar a bancar el pago a proveedores, alquileres de mayo, parte de sueldos.

—¿Han accedido a medidas a tasa cero o créditos?

—No. La realidad es que uno va peregrinando por los bancos. Son pocos los que acceden a estos créditos, que son una bocanada de oxígeno, pero no solucionan los temas de fondo.

—¿Han logrado pagar alquileres?

—En mi caso en particular, pagué el 50% del alquiler el mes pasado y este mes no se pagó. Los salarios se pagaron completos y eso es fundamental. Eso lo entendemos todos, pero se pone muy difícil. Ahora estamos esperando que el intendente nos reciba y que extienda esta solicitud al gobernador.

Con anterioridad sacamos una solicitada en los medios y no tuvimos respuestas. Por eso ahora queremos presentar un petitorio al Gobernador.

—¿Qué pasa con la exigencia de los barbijos al momento de hacer las compras?

—Yo compré barbijos para darles a los clientes y se los ofrezco si no traen nada. Muchos lo entienden y los toman, pero otros no y lo toman mal.

—¿Han pedido colaboración para que la Policía colabore para cumplir esto?

—No, en mi caso no. Pienso que es algo social y que la gente lo tiene que entender.

—¿Sus pedidos están fuera de la Cámara de Comercio?

—Creemos que la Cámara han optado por pedidos más tranquilos y cómodo y podría haber actuado tomando otras medidas, acompañando al socio de otra manera y con esta pasividad. Ha tenido un rol de contención que hizo muy bien, pero que en este caso ya no sirve. Se podría haber presentado algún recurso de amparo con cheques rechazados y que quedan informados en el Banco Central.

Imagínense que hay comerciantes que tenemos hace más de 20 años cuenta corrientes, con una prolijidad del uso de la misma y al estar 45 días en cuarentena, empezamos a tener cheques rechazados y vamos a quedar todos marcados en el Veraz. No se entiende como en un contexto de excepcionalidad, no se tomen medidas excepcionales. Así todo, sigue llegando la factura de la luz, las tasas, todos los servicios.

—¿Van a poder resistir?

—En la foto todos no van a entrar. Esto es una realidad, pero si no hacemos estos reclamos, para hacer gestiones a nivel nacional, va a ser catastrófico. Es un descalabro económico el que se ha puesto en marcha.

Todos los días cierra un comercio, porque no puede pagar alquileres, sueldos, porque no puede seguir con su estructura, pagar a un proveedor. Todos los días están cerrando comercios, va a ser una desolación el centro, un cementerio de comercios y a eso no queremos llegar. Por eso vinimos acá.

Luego de un tiempo de espera, desde la intendencia municipal adelantaron que Luciano di Nápoli estaba participando de una videoconferencia y que los atenderá el jueves 7 de mayo a las 11 de la mañana.

