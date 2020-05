Lo llama por teléfono para burlarse: joven estafado pide una respuesta judicial

Plan B Noticias informó este martes que un hombre de 26 años fue engañado cuando quería vender un auto: le pidieron los datos de su cuenta para realizar una transferencia y terminaron sacando un crédito a su nombre.

Un joven de 26 años denunció en la Seccional Segunda de Policía que fu víctima de una estafa de parte por un hombre que utilizó un DNI que sería de otra persona y logró sacarle los datos bancarios. La víctima quería vender un Ford Fiesta y terminó endeudado con un préstamo que solicitó el estafador.









En las últimas horas José Gabriel Coronel contó que el estafador lo llama por teléfono y se burla: “me dice, ¿querés que te mande una foto?, tengo tu plata en la mano”.

El joven dijo que “sigue usando el mismo chip de teléfono, no sé por qué no lo tira. Es raro. O tiene alguna protección, o está preso, no sé”.

Coronel agregó que “me dice que la policía ya sabe quién es y que no le va a hacer nada. Yo espero que hagan algo porque me estafó con el crédito”.

“En el Banco de La Pampa me dijeron que la transferencia del préstamo a su cuenta ya se hizo porque todavía no lo retiró y van a ver si lo pueden evitar. Espero que no me lo hagan pagar a mí, ya tengo otro crédito que pagar”, dijo.

Añadió que “en el banco me contaron que ya estafó a una mujer y a una pareja”.

El hecho.

El hombre pretendía vender un auto en un grupo de compra ventas de Facebook. Se contactó una persona desde un perfil femenino de la red social (dice ser docente y vivir en Santa Rosa de Toay, cuyas siglas son R.A), pero el comprador, se identificó con un DNI de un hombre.

Para brindar seguridad al vendedor, el supuesto comprador envió una fotografía de su Documento Nacional de Identidad, cuyas siglas son CRA. Negoció el precio del auto y prometió hacer una transferencia. El supuesto comprador, aseguró ser de General Pico.

Para realizar el pago, pidió el CBU de la cuenta bancaria. A poco de eso, lo volvió a contactar al joven que quería vender su auto y le dijo que debía gestionar sus claves bancarias en un cajero automático. La víctima es cliente del Banco de La Pampa y llegó a pasarle todos los datos de su home banking.

Finalmente, la transferencia nunca se hizo y tampoco perdió el auto, pero, el timo tenía otro objetivo: con los datos de la víctima, sacaron un préstamo personal en el banco provincial por 32 mil pesos.

