El oficialismo municipal toma el control de los créditos de promoción económica

Los y las concejalas del bloque del Frente Justicialista Pampeano le quitaron el carácter de “vinculante” al Consejo Consultivo para el otorgamiento de esos préstamos.

En la sesión realizada este jueves, el FreJuPa justificó la modificación en que “se trata de una decisión del intendente Luciano di Nápoli”, afirmó el concejal Mariano Rodríguez Vega.









Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, José Carlos Depetris, dijo que “es un derecho que nos ofrece la democracia. Son puntos de vistas, necesidades para la gestión”, a la vez que rechazó que se trate “de una decisión autoritaria”.

En cambio, desde el FrePam, que gobernaron hasta diciembre de 2019 como parte del macrismo y convirtieron a Santa Rosa en una de las municipalidades que menor cantidad de créditos de promoción económica otorgó en la provincia, se opusieron a la modificación.

“Son fondos de todos que deben ser controlados. Cómo vienen funcionando hoy no ha habido conflictos. No hubo palos en la rueda. Entendemos que quedamos a la buena voluntad si el intendente decide escuchar y aplicar o no hacerlo”, indicó Pablo Pera Ibargurem titular de la bancada radical y fregenista.

