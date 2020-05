Durango pidió exención de ganancias para profesionales de la salud

La iniciativa especifica que será mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.









Norma Durango presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para la exención de ganancias a profesionales de la salud, mientras dure la situación de emergencia pública sanitaria, establecida en virtud de la pandemia de COVID-19.

Para la senadora del Frente de Todos esto «supone generar un estímulo adicional para que estos actores clave e insustituibles sientan el reconocimiento material, y la compensación que dignifica más aún su actitud de mantenerse en sus puestos de trabajo».

«El personal de la salud tiene un alto grado de exposición física y de tensión psicológica, derivada de la asistencia que deben prestar a las personas contagiadas por el corona virus causante de COVID-19. La experiencia internacional muestra que es un sector particularmente expuesto y que forma parte de los contingentes de personas que han contraído dicho virus en una relativamente alta proporción», agregó.

Durango consideró que «afortunadamente la declaración temprana de la cuarentena por parte del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales, ha permitido una gestión adecuada de la crisis y reducido el número de contagios de la población en general y del personal de la salud en particular».

Fundamentos

Para fundamentar el proyecto de ley, la senadora pampeana indicó que “nuestro país y el mundo atraviesan una situación de excepcionalidad que impone la necesidad de establecer medidas acordes a estas circunstancias, arbitrando estímulos o subsidios, según sea, orientados a paliar la manera con que diversos sectores se han visto obligados a atravesar la cuarentena adoptada como medida principal para alejar los peligros de un contagio generalizado por el virus causante de COVID-19″.

«La alta capacidad de propagación del COVID-19, con la consecuente posibilidad de generar un colapso en los sistemas de salud y la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a nivel internacional, han obligado al Estado Nacional a decretar el estado de emergencia sanitaria y tomar medidas inmediatas de carácter excepcional y preventivo a fin de mitigar su propagación y disminuir su impacto sanitario», señaló.

«La cuarentena como medida profiláctica tiene la singularidad de no provocar idénticos efectos en todos los sectores, sino que afecta a ciudadanos y ciudadanas de manera particular, aunque simultánea», dijo Durango y agregó: «Tal singularidad adquiere particular valor en el caso del personal de la salud, sean estos profesionales médicos, bioquímicos, técnicos, auxiliares o de nivel operativo, tanto en los Sistemas Públicos como privados».

El proyecto de ley que consta de un solo artículo dice lo siguiente:

“Agrégase como inciso y) del artículo 26 de la Ley Nacional 20.628 (t.o. Decreto 824/19), Régimen Legal del Impuesto a las Ganancias, el siguiente:

Artículo 26: Están exentos del gravamen: (…)

“y) Las sumas percibidas por los profesionales de la salud, independientes o prestadores de los Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud creado por la Ley 23.661 o de las Empresas de Medicina Prepaga reguladas por la Ley 26.682, durante el tiempo de vigencia de emergencia pública sanitaria establecida en virtud de la pandemia de COVID-19.

