“YPF debe ser el líder de la industria energética y convertirse en un vector de crecimiento”

Sergio Afrontti, nuevo CEO de la compañía nacionalizada trazó los lineamientos de su gestión. Innovación, agilidad y reducción de costos, los objetivos de la firma de bandera.

Sergio Afrontti, nuevo CEO de YFP, difundió un video a través de las redes sociales, donde detalló lineamientos de sus acciones en la compañía hidrocarburífera de mayoría estatal.









Afrontti, que formó parte del equipo de la YPF nacionalizada en el 2012, fue designado en su cargo a fines de abril. “Quiero decirles que amo a YPF, por eso es la tercera vez que ingreso a la compañía”, dijo al comienzo de su mensaje.

“La primera vez que ingresé tenía 23 años y no se imaginan el orgullo y la emoción que sentía ir todos los días a Barrancas, donde estaban los pozos de Barranca Norte y las baterías Estructura Cruz de Piedra I y Estructura Cruz de Piedra II”, recordó.

“Volví a ingresar a YPF casi 20 años después porque sentí esa sensación de que era importante y no dudé en aceptar un equipo que vino a transformar la compañía”, manifestó en referencia a su paso por la nacionalizada compañía bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Y la verdad, es que estoy orgulloso de todo lo que hicimos. Me fui pensando esa vez que mi salida era definitiva, pero nuevamente sentí que YPF me necesitaba y estoy inmensamente feliz por volver a estar nuevamente con todos ustedes”, agregó.

“YPF debe ser el líder de la industria energética, para convertirse en un vector de crecimiento del país. Lamentablemente, hoy la compañía está en una situación crítica desde el punto de vista financiero y operativo. Pero estoy convencido que esta crisis muy profunda, que va a requerir grandes sacrificios para salir, muy dolorosa, es una oportunidad para ordenarnos, reorganizarnos y prepararnos a crecer con más fuerza y empuje”, dijo Afrontti.

En este sentido, trazó los lineamientos bajo su gestión: “Se necesita el talento, compromiso y coraje de todos los ypfianos y juntos saldremos adelante. Quisiera mencionar cinco principios fundamentales: en primer lugar la integridad, el equipo de YFP debe estar compuesto por personas íntegras. Esta es una condición sine qua non para formar parte del equipo y es lo mismo que vamos a exigir con quienes nos relacionamos”.

“En segundo lugar, la orientación a resultados. Estamos en la compañía para obtener resultados y vamos a trabajar para obtener esos resultados”, afirmó. “En tercer lugar quiero que seamos jugadores de equipo”, resaltó.

“En cuarto lugar, es necesario que avancemos en agilidad en la empresa, que seamos una empresa mucho más sencilla en hacer las cosas y más ágil en la toma de decisiones”, aseveró.

“Y en quinto lugar, la innovación. Eso nos va a permitir poner en otro lugar, respecto de dónde estamos. Para salir de esta crisis, el camino lo tenemos que marcar nosotros. Es necesaria mucha disciplina y vamos a trabajar duramente para reducir costos. Necesitamos ser ágiles, innovadores y buscar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas”, resaltó Afrontti.

Por último agradeció a quienes están en el ‘frente de batalla’: las personas que trabajan en las estaciones de servicio, refinerías, operaciones de campo, plantas, logística y todas nuestras instalaciones y también a aquellos que lo están haciendo desde casa. Los invito a trabajar en la construcción de la YPF que la Argentina y nuestros accionistas necesitan. Requerirá que vaya más allá de nuestro esfuerzo, me comprometo con ser el primero, cuenten conmigo y cuento con ustedes, juntos lo vamos a lograr”, cerró el CEO de YPF.

