Pepa reclamó “más medidas que lleguen a la gente”

El diputado de Propuesta Federal planteó que las medidas implementadas por el Estado no llegan a todos los sectores y se refirió al proyecto presentando por su bloque para ayudar a monotributistas, autónomos y Pymes, que están en crisis.









Pepa sostuvo que “son medidas que al gobierno no le van a costar plata. Somos los políticos los que vamos a estar poniendo parte de nuestro sueldo”.

En ese sentido, el proyecto prevé que se reduzca un 30% el salario de los funcionarios de los tres poderes. «Asteridad fiscal en toda la administración pública», reclama el proyecto presentado por Propuest Federal.

“En la producción agropecuaria la soja se estaba vendiendo en septiembre a 15 mil pesos, hoy se vende a 13 mil, cuando tenemos un dólar de casi 120 pesos”, apuntó.

“Creo que se han ido liberando una serie de actividades. Pero después de que se salga de la pandemia van a tener que implementar medidas que lleguen a la gente, al pequeño productor, al que tiene un taller, a las pequeñas Pymes, a los comercios”, repasó.

Pepa dijo que estos sectores no han podido acceder a los distintos programas de ayuda dispuestos por el Estado, “el banco no hace fácil acceder al crédito”, acotó.

El diputado opositor sostuvo que a diferencia de diputados del PJ que “piden poner más impuestos” lo que se plantea desde Propuesta Federal “son medidas para incentivar y reducir la presión fiscal durante estos meses de pandemia”.

Fondo Solidario

El Ejecutivo provincial dispuso la creación del Fondo Solidario de Emergencia. Entre los aportes se cuentan las y los legisladores provinciales. Además de esto, el macrismo pampeano, en línea con lo que se viene planteando a nivel nacional, pide “que se bajen los sueldos de los políticos”

“Creo que la clase política tenemos que dar un ejemplo y tenemos que reducirnos los sueldos”, consideró Pepa y agregó «si tenemos que prorrogar el aporte al fondo solidario por seis meses o un año más, nuestro bloque no tendría problemas».

El campo siguió trabajando

Pepa se encuentra cumpliendo la cuarentena en Intendente Alvear, localidad de la que supo estar al frente del municipio y donde ejerce la actividad agropecuaria.

“La cuarentena en Intendente Alvear se ha cumplido bastante bien. En un 90% la gente acató las medidas que se tomaron”, dijo el ex intendente.

«Hay que destacar que desde el primer momento la actividad agropecuaria no paró. Cuando se tomaron las medidas empezaba la cosecha, esto no paró. La cadena productiva no se cortó”, resaltó.

En relación a las precauciones sanitarias dijo que “se cumplieron a rajatabla todas las reglas”.

