“Mi marido consiguió trabajo, mejor llévale las viandas a alguna familia que lo necesite más”

El diputado provincial, Espartaco Marín, contó que mientras repartía viandas una señora rechazó la comida ya que su marida había conseguido un trabajo esta semana. Destacó “la solidaridad de los que menos tienen”.

Este sábado el legislador contó que desde Convergencia repartieron más de 1000 viandas.

Señaló que “en la distribución de viandas, me toca una casa muy modesta en barrio Aeropuerto. Aplaudo, porque en los barrios humildes no se ‘timbrea’, y me recibe una señora con sus dos hijos”.

Detalló que este fue el diálogo:

-¡Hola señora!, ¿cómo le va? le vengo a dejar las viandas.

-Hola querido, muchas gracias pero mi marido pudo conseguir trabajo esta semana, mejor llévale las viandas a alguna familia que lo necesite más.

-¡Pero no, por favor! Quédeselas.

– No hijo, en serio, si necesitan llevársela a alguna otra familia, llévenla.

– ¡No, está bien señora, quédeselas igual!

-Bueno hijo, muchas gracias.

Marín siguió contando que “Cuando me voy se me vino a la cabeza inmediatamente la mezquindad del ofrecimiento de pago del 25% del sueldo a los trabajadores del Casino, la avaricia de la banca privada que rechazó la suba de ingresos brutos, la ausencia de participación de propietarios de grandes empresas (que no dejaron de trabajar en cuarentena e incrementaron sus ganancias) en el Fondo Solidario y la inmensa minoría que rechaza el impuesto a la riqueza, sabiéndose alcanzados. Obvio”.

Continuó expresando que “En fin, me fui pensando en el contraste tan claro que genera la solidaridad de los que menos tienen con el egoísmo de unos pocos. Que tienen muchísimo y que no reparten ni en Pandemia”.

Finalmente afirmó que “Tendrán que repartir por Ley entonces”.

