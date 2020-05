“Nos comunicamos todos los días para saber que el otro está bien”

La referente del newcom en La Pampa, Nora Duven, contó que desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio todos en el equipo Huitrú se escriben para saber que el compañero se encuentra bien.

Hace meses Plan B entrevistó a Nora en una reunión que realizaron en ese entonces los candidatos a diputados nacionales Hernán Pérez Araujo y Carmina Besga con instituciones intermedias.

Ese día Nora sacó aplausos de los candidatos como de los demás integrantes de la reunión porque pedía que se vuelva a restituir el Ministerio de Salud: “les solicitaba que hicieran todo lo posible para pedir que vuelva el Ministerio. Nosotros estábamos totalmente indefensos ante una situación de catástrofe o de pandemia y parece que lo presentía porque se hizo realidad con esta pandemia”.



Destacó que lo más importante es que “los adultos mayores nos tenemos que cuidar. Creo que somos los más conscientes y tenemos en cuenta las medidas preventivas”.

Nora contó que en el grupo del newcom: “tenemos contacto diario, cada uno nos hemos impuesto que todos los días nos comunicamos con un saludo a través del grupo para saber que el otro está bien”.

Se lamentó que durante la cuarentena falleció el 7 de abril una compañera del equipo, Milza Purreta, por un ataque cardíaco: “cuanto volvamos en el newcom Asociación Huitrú somos uno menos, por eso mismo todos estamos más unidos, más comunicados y nos damos fuerza entre todos ya sea con un video o con una palabra de aliento”.

Nora resaltó que “estamos al tanto de todas las informaciones que tanto el Gobierno Nacional como Provincial nos van diciendo de cómo continua esta cuarentena”.

Respecto al newcom comentó que “tenemos muchas ganas de volver, aunque en casa cada uno está haciendo actividad física, obviamente a su manera. Ahora por lo menos tenemos la posibilidad que los sábados, domingos y feriados podemos salir a caminar una hora, lo cual ayuda muchísimo a despejarnos”.

Sostuvo que ahora tiene más contacto familiar, a través de dispositivos electrónicos o digitales: “el contacto a nivel de familia lo tenemos permanentemente, yo creo que más que antes, ya que la comunicación es diaria. Por ejemplo, tengo familiares en Entre Ríos y me comunicó mucho con ellos”.

Indicó que la cuarentena “me ha resultado tranquila. La he podido sobrellevar muy bien y sobre todo lo más importante es no perder el contacto, que ahora es telefónico o virtual con los amigos, recupere a un montón de amigos que hacía años que no me comunicaba con ellos”.

Le pide a la gente que “siga quedándose en casa, que cumpla con las normas que este Gobierno Nacional lleva adelante, junto con lo que dice el ministro de Salud que es de primer nivel. La verdad me siento muy orgullosa de ser Argentina y de cómo llevamos el coronavirus en el país”.

Finalmente destacó “la labor de los científicos, los médicos, los enfermeros, seguridad, a todos los que trabajan para que nosotros estemos tranquilos y nos quedemos en casa. Mando un gran abrazo, un beso para todos y un gran reconocimiento a mi Presidente, mi Gobernador y a toda la gente del grupo newcom Huitrú”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios