Ziliotto con Infobae: “Estamos en la etapa donde hay que buscar un equilibrio entre la salud y la economía”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, tuvo una extensa entrevista con el portal de noticias Infobae donde trató varios temas, resaltando la importancia que tuvo la intervención del Estado Nacional y provincial en la crisis. Remarcó como clave en esta nueva etapa de cuarentena el comportamientos de las personas.

El mandatario provincial expresó que quedó demostrado que “la cuarentena fue totalmente necesaria y que se ha mostrado una eficiencia muy importante. Vemos un gran esfuerzo de la sociedad. Estamos en la etapa en la que hay que buscar un equilibrio justo, necesario, entre la salud y la economía”.

Indicó que aunque se han flexibilizado actividades no se pierde vista: “el principal norte que tenemos nosotros que es el cuidado de la salud de los pampeanos”.

Recordó que este lunes se empieza a administrar la cuarentena en conjunto con los municipios.

Respecto a las salidas recreativas indicó que “fue un gran desahogo para la sociedad poder salir a caminar una hora, a no más de 500 metros de su casa, después de 40 días de encierro. La enorme mayoría de la gente lo cumplió y aprovechó el tiempo”, le dijo a Infobae.com.

Ziliotto comentó que en La Pampa: “se ha creado una conciencia social muy importante. Eso nos permite ir pensando cómo vamos a relajar de a poco la cuarentena. Siempre mirando cuál es nuestro estatus sanitario”.

Respecto a las causas judiciales por violar la cuarentena afirmó que “Tenemos el 0,8% de la población del país. En la cantidad de causas judiciales por violar la cuarentena estamos casi en un 10% de los casos a nivel nacional. De esa forma cuidamos al que hizo el gran esfuerzo y cumplió con la cuarentena a rajatabla. Eso es lo que permitió tener el estatus de 30 días sin casos positivos”, dijo.

Sobre los que no cumplieron con la cuarentena expresó que «tuvieron atrás la acción del Estado que les hizo ver la necesidad que tenían de cumplirlo. Hubo control en los ingresos a La Pampa. Todos los intendentes saben que vehículos ingresan a cada localidad. Estamos rodeados de provincias que tienen circulación del virus. Tuvimos que reforzar todos los controles en los ingresos. Todo pampeano que ingresa tiene que cumplir con los 14 días de aislamiento».

Respecto a las provincias vecinas donde hay circulación del virus expresó que “Identificamos a todos los vehículos que ingresan a la provincia. Certificamos el permiso para circular, se controla el estado de salud de la persona, y se controla el vehículo. El intendente sabe que camión va a entrar a su lugar. Incluso hay algunos que hicieron un centro de trasbordo. El camión no ingresa a la localidad, sino que hay un trasbordo con el comerciante”, le dijo a Infobae.com.

-Hubo cuestionamientos al Presidente por la extensión de la cuarentena. ¿El Gobierno manejó bien el equilibrio entre la salud y economía en este tiempo?

-El Gobierno puso muy en claro, y creo que la enorme mayoría de los argentinos está de acuerdo, que lo prioritario es defender la salud. Con un gran costo económico, sí, pero se priorizó la vida antes que la economía. La vida no se restituye, la economía se puede levantar. Lo dijo claro el Presidente. Seguramente vamos a tener una crisis económica. La estamos viviendo. Desde el punto de vista económico compiten el efecto de la cuarentena, la casi nula actividad económica por 45 días, con la herencia recibida y la crisis que recibió el Presidente.

Ziliotto habló de la herencia en el Ejecutivo Nacional «Hoy la situación compleja del sector económico es por el efecto del coronavirus, pero también por la situación heredada. El 20 de marzo no había una situación económica florenciente. Todavía está el impacto de la gran recesión, la pobreza y la desocupación. Y eso viene desde hace tiempo. No es efecto del coronavirus. Toda la situación económica que tienen todos los sectores económicos del país no es exclusivamente por las decisiones que tomó Alberto Fernández para priorizar la salud por encima de la economía, esto viene de arrastre».

Aseveró que “lo que ha pasado con la pandemia es una reivindicación del rol del Estado. El rol de un Estado eficiente. En La Pampa, a partir de tener un estado presente, que a su vez tiene un banco público, pudimos poner al servicio de producción créditos a tasa 0. Con meses de gracia y para devolver en un plazo largo”.

-El Presidente dijo que el mundo, después del coronavirus, cambiará la mirada que hay sobre el rol que debe tener el Estado.

-Sí, exactamente. Nosotros en La Pampa lo tenemos muy en claro. Está muy internalizado en la sociedad pampeana cuál debe ser el rol del Estado. Un estado presente y eficiente. En las malas al primero que se le reclama es al Estado. En las buenas, los que no comulgan la misma ideología que yo, piensan en el mercado. El mercado para las buenas y el Estado para las malas.

Respecto a los problemas que ha traído la cuarentena aseguró que “ya se ve en la coparticipación, nosotros tenemos una caída cercana al 30%. No sabemos cuánto más va a caer la economía. No sabemos si la economía rebotó. Si van a poder ponerse en marcha todos los sectores. Así como hoy no sabemos cuál va a ser el pico de la pandemia, tampoco sabemos cuál va a ser el piso de la caída de la economía. El gobierno nacional dio una ayuda muy importante a las provincias. En el caso de La Pampa, tenemos una situación histórica, de superávit fiscal, con fondos anticrisis, que nos permiten hacer frente a este tipo de contingencias y nos permiten seguir prestando los servicios básicos a partir del Estado”.

Fue claro al indicar que el sector más golpeado fue “la industria, que todavía no la habilitamos. Estamos empezando a analizar distintas alternativas. La industria ha tenido un apoyo muy fuerte del gobierno de la provincia. Han podido pagar con créditos a tasa 0. Hemos prorrogado los ingresos brutos que vencían en abril y mayo para que los paguen en el 2021 y en 12 cuotas sin interés. Prorrogamos impuestos inmobiliarios, patentes, los vencimientos del mes de abril en lo que es energía lo van a pagar en los primeros 6 meses del año que viene y sin intereses. Hubo una fuerte presencia del Estado”.

Cuando fue consultado por protocolos en la actividad industrial aclaró que «con todos los sectores estamos trabajando protocolos. Hemos hecho protocolos específicos para todas las actividades que habilitamos. Y estamos trabajando permanentemente con todos los sectores económicos, para que se fortalezca el estatus sanitario de la provincia y lograr abrir más actividades. Siempre mirando que eso no multiplique el uso del transporte público».

Fuente: Infobae.com

