Ardohain cruzó a Espartaco Marín por el cobro a grandes empresas: “zapatero a su zapato”

Con relación a las declaraciones efectuadas por el diputado Espartaco Marín, respecto al proyecto sobre impuesto extraordinario a grandes empresas, el diputado Ardohain expresó:

“Es lamentable que el diputado Marín no comprenda que los impuestos siempre se reflejan en los precios al consumidor, en éste caso el impuesto, lo terminará pagando el pueblo pampeano.”









“Si le vamos a sumar otro impuesto más por ejemplo, a empresas proveedoras de telefonía celular, el abono mensual a la gente le saldrá más caro”

“Las empresas, que nombra el diputado Marín, y que han seguido trabajando durante la pandemia, ya pagan los impuestos sobre sus ganancias. Tal vez uno se esté adelantando, pero hay que pensar o preguntarse, ¿cuál será el nuevo impuesto provincial? ¿Quién será el sujeto imponible? o ¿cómo en qué utilizará esa recaudación “extraordinaria”?.

No porque algunos sectores hayan trabajado mejor que antes, un impuesto hará que los demás sectores se vean menos golpeados; o sea… no porque uno compre más comida que antes, y esa comida tenga un impuesto más; no por eso, un zapatero va a vender más zapatos.” finalizó.

